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PAÜ yeni döneme dezenfektan ve maske dağıtımı ile başladı

Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında alınan 3 aylık tedbir sürecinin ardından 1 Haziran’dan itibaren başlayan normalleşme sürecinde Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) yönetimi, tüm idari ve akademik birimlerine kendi ürettiği dezenfektan ve maskelerin dağıtımını gerçekleştirerek başladı.

Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında alınan 3 aylık tedbir sürecinin ardından 1 Haziran'dan itibaren başlayan normalleşme sürecinde Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) yönetimi, tüm idari ve akademik birimlerine kendi ürettiği dezenfektan ve maskelerin dağıtımını gerçekleştirerek başladı.


Salgın ile mücadele kapsamında sürecin başından bu yana kendi bünyesinde ürettiği cerrahi maskeleri haftalık periyodlarla personeline dağıtan PAÜ, yeni döneme maske, el ve cilt dezenfektanlarını personeline dağıtarak başladı. Korona virüs mücadelesi devam ederken, ülkemizde 1 Haziran'dan itibaren tüm kamu kurum ve kuruluşları da yeni normal dönemine adım attı. Pamukkale Üniversitesi'nde de tüm personel iş başı yaptı. Salgınla mücadelede başından itibaren bir dizi tedbiri hayata geçiren PAÜ yönetimi, yeni döneminde tüm personeline cerrahi maske ve dezenfektan dağıttı. Cerrahi maskeler, PAÜ bünyesinde üretilen el ve cilt dezenfektanları, PAÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından tüm idari ve akademik birimlere dağıtıldı.

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