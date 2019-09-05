PAÜ, YTB'li öğrenci sayısı sıralamasında bu yıl 15. sırada yer aldı

Yurt dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) sağladığı burs imkanı ile Pamukkale Üniversitesi'ni (PAÜ) tercih eden yabancı öğrenci sayısı 2019-2020 eğitim yılında büyük bir artış gösterdi. PAÜ Türkiye genelinde 129 devlet üniversitesi arasında YTB ile öğrenci alan üniversiteler sıralamasında 15. sırada yer aldı.

Ulaşım ve iletişim imkanlarındaki gelişmelerle birlikte eğitim amaçlı yapılan yolculukların sayısı gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Pamukkale Üniversitesi'nde YTB'li öğrenci sayısı bu yıl 96'ya yükseldi. Böylece Pamukkale Üniversitesi Türkiye genelinde 129 devlet üniversitesi arasında YTB ile öğrenci alan üniversiteler sıralamasında 15. sırada yer aldı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Rektör Prof. Dr. Hüseyin Bağ, PAÜ'nün, çağın gereksinimlerine uygun dinamik yapısıyla yüzlerce ülkeden öğrenciye ev sahipliği yaparken bu vasıtayla kapılarını da dünyaya açtığını vurguladı. Rektör Bağ, “Evrensel ve milli değerler ışığında, yenilikçi eğitim-öğretim uygulamalarında öncü olan, bilim ve değer üreten, uluslararası üniversite olma yolunda hızla ilerleyen Pamukkale Üniversitesi, aynı zamanda uluslararası alanda adını her geçen yıl biraz daha fazla duyuran bir üniversitedir. Hem lisans hem de yüksek lisans programlarımıza YTB bursu ile gelen yabancı öğrencilerimizin sayısındaki artış bunun güzel bir örneği olmakla beraber, Üniversite yönetimi olarak bizlerin öncelikli gayelerinden biri olan öğrenci odaklı yönetişim sistemimizin gösterdiği güzel sonuçlardan biridir. Üniversitemizin her geçen yıl daha fazla yabancı öğrenci tarafından tercih edilmesinin mutluluğu ve memnuniyeti içindeyiz” dedi.

YTB lisans ve lisans üstü burs imkanı da sağlıyor

Nisan 2010 tarihinde kurulan YTB, yurt dışındaki Türk vatandaşları ve tarihin belirli dönemlerinde aynı çatı altında yaşadığımız kardeş ve akraba topluluklar ile yoğun ve sıcak ilişkilerin yeniden tesis edilmesine yönelik çalışmalar yürüten özel amaçlı bir kurum. YTB dildaş, dindaş, soydaş ve gönüldaş topluluklara yönelik unutulmaya yüz tutmuş ortak değerlerin yeniden tesisine ilişkin çalışmaları, insan odaklı bir yaklaşımla gerçekleştiriyor. Bu kapsamda her yıl sağlanan Türkiye bursları ile Türkçe hazırlık eğitiminin yanı sıra bursiyerlerin öğrenimleri boyunca akademik danışmanlık hizmetinden de yararlanmalarını sağlıyor. Ayrıca lisans ve lisansüstü üniversite eğitimi için sunduğu fırsatların yanı sıra diğer ülkelerdeki akademisyen, araştırmacı ve bürokratlara hitap eden farklı içerik ve kapsamlarda burs programları da mevcut.