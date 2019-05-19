PAÜ'dan bir ilk daha

Göreve geldiği günden bugüne PAÜ'nün fiziki, teknik cihaz ve altyapı, araştırma altyapısı gibi geliştirme projelerinin yanında sosyal sorumluluk projeleriyle sokak hayvanlarına ve doğayı korumaya yönelik çalışmalara imza atan Rektör Prof. Dr. Hüseyin Bağ ve PAÜ yönetimi, 'Sıfır Atık' projesine Atıkmatikler ile katkı sunuyor. Geri dönüşümü teşvik etmek ve doğayı korumak amacıyla PAÜ Kınıklı Yerleşkesinde farklı ve yeni bir hizmet olan, atıkları ayrı toplamayı özendiren yeni bir uygulama başlatıldı. Konu ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan Rektör Bağ şunları söyledi:

“Bu proje, Cumhurbaşkanlığı ve Çevre Şehircilik Bakanlığımız tarafından yürütülen ve 2020 yılından itibaren yürürlüğe girecek olan Sıfır Atık Yasası ve bununla ilişkili olarak yürütülen Sıfır Atık Projesi kapsamında üniversitemiz için uygulamaya geçirilmiş bir çalışmadır. Sıfır Atık, israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, oluşan atık miktarının azaltılmasını, etkin toplama sisteminin kurulmasını, atıkların geri dönüştürülmesini kapsayan atık önleme yaklaşımı olarak tanımlanan bir hedeftir. Bu bağlamda kampüsümüz içerisindeki öğrenci yoğunluğu ve oluşan günlük atığın miktarı düşünüldüğünde hem çevremiz hem de yaşadığımız yer kürenin daha sağlıklı bir geleceğe sahip olması için bu ve benzeri projelerin çok değerli olduğunu düşünüyorum”. Aynı zamanda Prof. Dr. Hüseyin Bağ, Cumhurbaşkanımız Sayın Tayyip Erdoğan tarafından çok büyük önem atfedilen ve desteklenen Sıfır Atık Projesi kapsamında farklı projelerin de üniversitemizde yavaş yavaş hayata geçirildiğini ve önümüzdeki günlerde de yeni ve farkındalık meydana getirecek projelerin uygulamaya geçirileceğini ifade etti.

Bir çok noktada atıkmatiklere ulaşılabilecek

Sıfır Atık Projesi kapsamında Pamukkale Üniversitesi Kınıklı Yerleşkesinin on ayrı noktasına plastik, cam ve metal atığı toplama makinesi Atıkmatik sistemi kuruldu. Doğasever öğrenciler; Ömer Halisdemir Spor Merkezi, Göl Cafe, Mühendislik Kantini, Turizm/İletişim Fakültesi Kantini, Rektörlük Kütüphane girişi, İktisat Fakültesi Kantini, Eğitim Fakültesi Kantini, Öğrenci Yemekhane girişi, Tıp Fakültesi kantini, hastane plaza girişi noktalarında bu sistemlere ulaşabilecek.

“Puanlar okul kantin ve kafelerinde kullanılabilecek”

Atıkmatik sistemiyle, çevre dostu öğrenciler ayrıca geri dönüşüm ürünlerinden puan kazanma imkanı bulacak. Kartlı sistemle çalışan atıkmatikler; içine atlan her cam, plastik ve metal için bir puan kazandıracak. Atıkların otomatlara atılmasında kazanılan puanlar Pamukkale Üniversitesi akademik/idari personel ve öğrencilerinin kullandığı PAÜ akıllı kartlara yüklenecek. Elde edilen bu puanlar, okul kantin ve kafelerinde kullanılabilecek.

Proje'nin tanıtımı için Pamukkale Üniveristesi Rektörü Hüseyin Bağ ile birlikte Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Rafet Kılınçarslan, Genel Sekreter Prof. Dr. Mehmet Ali Sarı ile birlikte proje yürütücüsü ve BAP Müdürü Prof. Dr. Gürkan Semiz ve daire başkanları atıkmatiklere ilk atık atarak doğayı korumaya katkı sağladı.