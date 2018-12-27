PAÜ'de 211 öğretim üyesi akademik cübbe giydi

Pamukkale Üniversitesi'nde (PAÜ) 2018-2019 ‘Akademik Yılı Akademik Atama, Yükseltme ve Ödül Töreni' coşkusu yaşandı. Törende 211 öğretim üyesi akademik cübbe giydi.

PAÜ Spor Salonu'nda gerçekleştirilen törene Vali Hasan Karahan ve Rektör Prof. Dr. Hüseyin Bağ başta olmak üzere Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 11. Komando Tugay ve Garnizon Komutanı V. Piyade Alb. Bilal Öztürk, Cumhuriyet Başsavcı Şakir Yılmaz, Merkezefendi Kaymakamı Dr. Adem Uslu, Pamukkale Kaymakamı Hayrettin Balcıoğlu, Serinhisar Kaymakamı Oğuz Şenlik, İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Rafet Kılınçarslan, Prof. Dr. Erdinç Duru, Prof. Dr. Osman Çiftçi, Genel Sekreter Prof. Dr. Mehmet Ali Sarı, MHP İl Başkanı Cafer Birtürk ile akademik atama ve yükseltmesi gerçekleştirilmiş olan öğretim üyeleri ve aileleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından müzik dinletisi ile başlayan tören, açılış ve protokol konuşmaları ile devam etti. 211 öğretim üyesinin akademik cübbe giydiği törende, yaptıkları çalışmalarla başarılı olan 24 akademisyene ve 3 öğrenciye, 25. hizmet yılını dolduran akademik ve idari toplam 112 personel ile başarı gösteren sporcu ve antrenörlere ödülleri Rektör Prof. Dr. Hüseyin Bağ takdim etti.

“Ödülleri Rektör Bağ ve protokol üyeleri verdi”

Törenin açılış konuşmasını yapan Rektör Bağ, 2018 yılında 59 profesör, 66 doçent ve 86 doktor öğretim üyesi olmak üzere toplam 211 akademisyenin akademik yükseltilmesi ve atamasının yapıldığını söyledi. Rektör Bağ, “Ödüllerimiz ‘Sağlık ve Spor Bilimleri, Sosyal ve Beşeri Bilimler, Fen ve Mühendislik Bilimleri alanlarında Bilim Ödülü, Yıllık Atıf Ödülü, Tez Ödülü, Patent ve Proje' ödülleridir. Ayrıca Teknokent Ürün Yaygınlaştırma Destek Projeleri ödülü alan hocalarımıza da plaketlerini takdim edeceğiz. Üniversitemizin adını ulusal ve uluslararası alanlarda başarıyla temsil etmiş olan hocalarımıza ve üniversitemize 25 yıldır hizmet eden, üniversitemizin ilerlemesine katkı sağlayan akademik ve idari çalışanımıza da teşekkür ediyor, üniversitem adına şükranlarımı sunuyorum'' dedi.

Ek olarak törende, 2017-2018 akademik yılında 12 dalda spor müsabakalarında birincilik elde eden PAÜ'lü sporcular ve antrenörlerine PAÜ Spor Ödülleri'nin takdimi ile 25. yılını dolduran 26 akademik ve 86 idari personele belge takdimi de gerçekleştirildi.

Yapılan ödül ve akademik cübbe takdiminin ardından tören, PAÜ Spor Salonu Fuaye Alanında verilen ikram ile son buldu.