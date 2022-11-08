PAÜ'de 30. yıl etkinlikleri devam ediyor

Denizli Pamukkale Üniversitesi'nin (PAÜ) kuruluşunun 30. yılı anısına Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fakültesi ile Tıp Fakültesi iş birliğiyle 'Pediatrik Rehabilitasyonda Güncel Yaklaşımlar' kongresi gerçekleştirildi.

Kongre Onursal Başkanlığını Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan'ın, Kongre Başkanlığını ise Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selçuk Yüksel ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Kitiş'in üstlendiği kongrenin açılış programına Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Değirmenci, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selçuk Yüksel, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Özdel, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Kitiş, her iki fakültenin öğretim üyeleri, öğrenciler ve kongre davetlileri katıldı.

“Amacımız Pediatrinin farklı alanlarının klinik pratikteki uygulamalarına yol gösterebilmektir”

Kongrenin açılış programında konuşma yapan Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Kitiş şunları dile getirdi: “Üniversitemizin kuruluşunun 30. yılı anısına Tıp Fakültemiz ile birlikte düzenlediğimiz kongremizin amacı pediatri ve pediatrik rehabilitasyon alanında çalışan bilim insanları ve uzman hekimleri, fizyoterapistleri ve çocuk fizyoterapistlerini, hemşireler ve diğer sağlık profesyonellerini bir araya getirerek alandaki son gelişmeleri özellikle kanıta dayalı uygulamalar üzerinden tartışmaktır. Pediatrinin farklı alanlarının klinik pratikteki uygulamalarına yol gösterebilmektir. Kongrede işlenecek konular belirlenirken de rehabilitasyonun temel felsefesine uygun bir biçimde multidisipliner ve interdisipliner bir çalışma örneği oluşturmak istenmiştir.”

“Engelli bireylerin anlaşılması ile ilgili yapılacak çalışmaların ne kadar değerli olduğunun çok farkındayım”

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Özdel yaptığı konuşmada şunları aktardı:

“Tıp Fakültesi Dekanı olmamın ötesinde psikiyatr hocası olarak çok uzun bir süredir insanı anlamaya dayalı bir yaşam sürüyorum. Özellikle engelli bireylerin anlaşılması ile ilgili yapılacak çalışmaların ne kadar değerli olduğunun çok farkındayım. Yeni doğan bir insanın anne karnından kaotik bir dünyaya doğduğunda çok önemli iki fonksiyonu vardır. Bunlardan bir tanesi tutunma fonksiyonu diğeri de bağlanma fonksiyonudur. Bu iki fonksiyon için duyuların ve yeterli becerilerin olması gereklidir. Bu çocuklarımız ne yazık ki bu fonksiyonlardan eksik olarak dünyaya gelmektedir. Bu kaotik dünyada var olmaya çalışıyorlar. Onlar için ne yapsak azdır. Onlar için daha çok çalışmamız gerekiyor. Ben bu nedenle yapılan bu emeğe çok büyük saygı duyuyorum.”

“Pamukkale Üniversitesi şehirle Denizli'mizle bütünleşme açısından aynı yıllarda kurulan pek çok üniversiteye göre çok çok öndedir”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Değirmenci gerçekleştirdiği konuşmada şunları ifade etti: “Gerek Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu'nun Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fakültesi'ne dönüşmesinde gerekse Karahayıt'ta açılacak Pamukkale Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni düşündüğümüzde Pamukkale Üniversitesi'nin kurulduğu 1992 yılından bu yana 30 yıldır ne kadar hızlı yol kat ettiğini gözlemlemiş olduk. Pamukkale Üniversitesi; akademik çalışma açısından, kurumsallaşma açısından, en önemlisi de şehirle Denizlimizle bütünleşme açısından aynı yıllarda kurulan pek çok üniversiteye göre çok çok öndedir. Kongrenin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyor, kongrenin başarılı geçmesini diliyorum.”

“Bir olmak tek olmaktan her zaman daha önemlidir”

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selçuk Yüksel gerçekleştirdiği konuşmada şunları kaydetti: “Pamukkale Üniversitesi ve Denizli Büyükşehir Belediyesi son dönemlerde çok önemli işler gerçekleştirdiler. Bu işler hem Denizli hem de Türkiye açısından önemli gelişmelere neden oldu. Buradan Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Kutluhan ve kendi adıma Denizli Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Osman Zolan'a ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Bu önemli kongrede burada olduğunuz için tüm katılımcılarımıza ve konuklarımıza çok teşekkür ediyorum. Umuyorum ki çok verimli bir kongre olacak. Multidisipliner ve interdisipliner yaklaşım insan sağlığında çok önemlidir. Hem bedenen hem ruhen sağlıklı olmak, Dünya Sağlık Örgütü'nün tanımladığı sağlıklı insan anlamına geliyor. Bir olmak tek olmaktan her zaman daha önemlidir.”

İki gün süren kongrede 8 farklı oturumda; Riskli Bebek, Serebral Palsi, Pediatrik Romatoloji, farklı ülkelerde Pediatrik Rehabilitasyon uygulamaları, Pediatrik Rehabilitasyonda Hedefe Yönelik Uygulamalar, Yutma Bozuklukları, Hemofili ve Çocuk Yoğun Bakım alanlarında yurt içi ve yurt dışından katılan konuşmacıların sunumları ile 32 sözel bildiri sunumu gerçekleştirildi.