PAÜ'de ‘5. Ulusal Turist Rehberliği Kongresi' düzenlendi

Denizli'de, Pamukkale Üniversitesi'nin (PAÜ) “30 Yıl 30 Tema Etkinlikleri” çerçevesinde Turizm Fakültesi tarafından 5. Ulusal Turist Rehberliği Kongresi etkinliği gerçekleştirildi.

Pamukkale Üniversitesi'nin kuruluşunun 30. yılı sebebiyle düzenlenen “30 Yıl 30 Tema Etkinlikleri” çerçevesinde Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan öncülüğünde Turizm Fakültesi tarafından “5. Ulusal Turist Rehberliği Kongresi” etkinliği gerçekleştirildi. Turizm Fakültesi Hierapolis Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinliğe Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serkan Bertan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Turhan Veli Akyol, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan etkinliğin açılış konuşmaları ile devam etti.

Kongrenin ilk konuşmasını İl Kültür ve Turizm Müdürü Turhan Veli Akyol yaptı. Akyol, “Pamukkale Üniversitemiz sayesinde önemli bir kongrenin beşincisini gerçekleştiriyoruz. Turist rehberliği, turizmin en önemli bileşenlerinden bir tanesi. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın, Turist Rehberliği Birliği'nin (TUREB), Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'nin (TÜRSAB), Yükseköğretim Kurulu'nun ve üniversitelerimizin birlikte hareket etmesi turist rehberliğinin gerek özlük ve sosyal haklar bakımından gerekse o ilin ve bölgenin küresel anlamda en iyi şekilde tanıtılması açısından gerçekten çok önemlidir” şeklinde konuştu.

Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serkan Bertan yaptığı konuşmada şunları ifade etti:

“Turist Rehberliği Kongremizi bu yıl, Üniversitemizin 30 Yıl 30 Tema Etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştiriyoruz. 2007 yılında kurulan fakültemizde, Turizm İşletmeciliği Bölümü, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü, Turizm Rehberliği Bölümü, Yönetimi Bölümü olmak üzere 4 bölüm bulunmaktadır. Bu sene başladığımız çift anadal anlaşması ile öğrencilerimiz hem fakültemizde hem de fakültemiz dışında birçok bölümde eğitim alabilmektedir. Ayrıca bu sene tüm bölümlerimizde isteğe bağlı hazırlık programı açılmıştır. Fakülte olarak yurt dışında çok fazla Erasmus anlaşmamız bulunmaktadır. Hatta üniversitemizde en çok yabancı öğrenci alan fakülte, PAÜ Turizm Fakültesi'dir. Fakültemiz tarafından Kültürel Miras ve Turizm Dergisi çıkartılmaktadır. Fakültemiz tarafından hayata geçirilen birçok proje bulunmaktadır.”

“Rehberlik adeta bir ordu komutanı olmak gibidir, şehrin sahibi olmak gibidir. Rehberlik gerçekten bir sanattır.”

Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan gerçekleştirdiği konuşmada şunları kaydetti:

“Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü olarak, beni en çok mutlu eden fakültelerden biri Turizm Fakültesi'dir. Yapmış oldukları çalışmalarla, etkinliklerle Üniversitemize, şehrimize ve bölgemize çok ciddi katkılar sunmaktadır. Dolayısı ile Dekanımız Prof. Dr. Serkan Bertan'ı tüm fakülte adına tebrik ediyorum. Kuruluşunun 30. yılını kutladığımız 30 Yıl 30 Tema Etkinlikleri haftasında da Turizm Fakültesi bir etkinlik değil, birkaç etkinlikle burada misafir ettiğimiz YÖK Başkanımıza da rehberlik etmek ona şehrimizi tanıtmak adına yine çok güzel işler yaptınız. Sizlere teşekkürlerimi sunuyorum. Cumhurbaşkanımızın “Durmak yok yola devam!” dediği şekilde şunu söylemek isterim; insan bir işi başardığı zaman ikinci işi başarmayı, kabiliyeti ve ihtimali çok yüksektir. Artık ulusal kongreyi, 2023 Türkiye Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıl dönümünü, ulusal kongreyi çok büyük çapta, Üniversitemizin de katkıları ile fakülte bazında değil Üniversite bazında yapalım. İnşallah, Cumhuriyetimize yakışır bir kongre yapalım. Diğer taraftan, rehberlik alanında çok rehber gördüm ama bu rehberlerden aklımda kalan nedir diye sordum, Viyana'yı tanıtan rehber oldu çünkü o rehberin kendini dinletme kabiliyetini gördüm. Rehberlik, adeta bir ordu komutanı olmak gibidir, şehrin sahibi olmak gibidir. Rehberlik gerçekten bir sanattır. Doktorluk gibi bir sanattır. Rehberlik ettiği yerle ilgili öyle bir şey söylesin ki rehber, o yer insan aklında kalsın. 2023 yılı için büyük çapta ulusal rehberlik kongresine de basamak olmasını dileyerek, 5. Ulusal Turist Rehberliği Kongremizin hayırlara vesile olmasını diliyorum.”

Açılış konuşmalarının ardından programın açılış oturumu gerçekleştirildi. 5. Ulusal Turist Rehberliği Kongresi açılış oturumunda Turist Rehberleri Birliği (TUREB) Başkanı Hakan Eğinlioğlu “Turist Rehberliğinin Dünü, Bugünü ve Var Olan Sorunlar”, Hizmet İhracatçıları Birliği Muhasip Üye Mehmet Erdoğan “Havacılık Türk Turizminin Dünyaya Açılan Penceresi”, ATRO Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Adıgüzel, “Turizm Rehberliğinde İç Pazar” adlı konular hakkında bilgi verildi. Yapılan konuşmaların ardından konuşmacılara şilt takdim edildi. Kongrenin ilk günü düzenlenen diğer oturumlarla devam etti. Kongrenin ikinci gününde ise Pamukkale & Hierapolis Antik Kenti ve Laodikya Antik Kenti'ne yapılan gezi ile program sona erdi.