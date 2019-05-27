PAÜ'de 802 yabancı öğrenci eğitim görüyor

Pamukkale Üniversitesi'nde (PAÜ) öğrenim gören yabancı öğrenci sayısının 2019 yılı itibari ile 802 olduğu belirtildi.

2011-2012 eğitim-öğretim yılından bu yana uluslararası (yurt dışı) öğrenci kabul eden ve uluslararası öğrenci sayısı her geçen yıl artmakta olan PAÜ'nün akademik takvime uygun olarak düzenlenen PAÜYÖS 2019 başarıyla gerçekleştirildi. Uluslararası öğrencilerden sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erdinç Duru, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında PAÜ'de kayıtlı lisans, yüksek lisans, doktora devam eden uluslararası öğrenci sayısının yaklaşık 802 olduğunu kaydetti. PAÜYÖS ile ilgili açıklamalarda bulunan Duru şunları kaydetti, “PAÜYÖS, tüm dünya ülkelerinden başvuruda bulunan adaylar arasından başarılı olanları seçmeyi, üniversitemizde öğrenim görmelerini sağlamayı amaçlamaktadır. PAÜYÖS'te başarılı olan öğrencilerin tamamı Türkçe hazırlık sınıfından itibaren mezun oluncaya kadar olan geçen süreçteki eğitim öğretim faaliyetlerini tamamlayan tam zamanlı öğrencilerden oluşmaktadır. PAÜ'nün uluslararası rekabette hedefleri doğrultusunda, önümüzdeki yıl 2019-2020 eğitim-öğretim yılında PAÜ'de okumak isteyen uluslararası öğrenciler için, her yıl Denizli'de yapılan PAÜYÖS sınavı bu yıl da yine Denizli ve Afrika-Mali-Bamako'da 61 farklı ülkeden 808 olmak üzere, çok sayıda aday öğrencinin katılımıyla başarılı bir şekilde gerçekleştirildi.

Sınava giren ve başarılı olan aday öğrenciler, tercihlerini sınav sonuçlarının duyurulmasıyla birlikte 22 Mayıs -10 Haziran 2019 tarihleri arasında istenilen belgelerle birlikte internet üzerinden başvuru yapabilecekler” diye konuştu.