PAÜ'de ‘alzheimer' protokolü imzalandı

Alzheimer hastaları için desteğin süreceğini söyleyen Rektör Prof. Dr. Hüseyin Bağ, “Hem hastaya hem de ailelerine sosyal destek sağlamaya devam edeceğiz” dedi.

Rektörlük'te yapılan protokol imza törenine Rektör Prof. Dr. Hüseyin Bağ, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erdinç Duru, Alzheimer Derneği Denizli Şube Başkanı Hülya Eryılmaz ve Alzheimer Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Daniş Aygün katıldı.

Rektör Bağ ve Eryılmaz tarafından imzalanan protokolle karşılıklı işbirliğin güçlendirilmesi, alzheimer hastalarına tedavi amaçlı çeşitli hizmetlerin verilmesi, hasta yakınları ve topluma yönelik bilgilendirici faaliyetlerin düzenlenmesi ve toplumda farkındalığın arttırılması hedeflendi. Protokol kapsamında ayrıca PAÜ tarafından Alzheimer hastalarına hasta bakım desteği, fizik tedavi ve rehabilitasyon desteği ile sosyal destekler verilecek.

Alzheimer hastaları için gerekli desteği vereceklerini belirten Rektör Bağ, “Biz zaten hastane olarak tedavi desteğini veriyoruz ama bunun dışında aynı zamanda hem hastaya hem de aileye sosyal destek de sağlamak amacıyla uzmanlarımızla gerekli destekleri sağlamış olacağız” dedi.

Konuşmaların ardından protokol imzalandı.