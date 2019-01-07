PAÜ'de Anadolu el sanatları rüzgarı esti

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü 3'üncü sınıf öğrencileri Anadolu el sanatlarını yaşatmak amacıyla özel bir sergiye imza attı.

Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayşegül Koyuncu Okca öncülüğünde gerçekleştirilen Anadolu el sanatları sergisi renkli görüntülere sahne oldu. Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği 3'üncü sınıf öğrencileri yörelerindeki el sanatları ürünlerini tanımak, tanıtmak ve bu ürünleri turizmde değerlendirmek amacıyla araştırma yaptı. Araştırmada Karacasu çömleği, Gönen iğne oyası, Söke körüklü çizmesi, Tavas tel kırması gibi sanatları yerinde ve ustalarından dinleyen öğrenciler, öğrendiklerini sergiye aktardı.

Sergiyi, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kasım İnce başta olmak üzere birçok kişi ziyaret etti. Prof. Dr. Kasım İnce, sergide geleneksel mesleklerin ölmemesi gerektiğini ve turizme kazandırılarak destek olunabileceği konusunda vurgu yaptı.