PAÜ'de Ayaktan Kemoterapi Ünitesi hizmete girecek

Dr. Hüseyin Bağ, PAÜ Hastanesi bünyesinde ‘Ayaktan Kemoterapi Ünitesi'nin yakın bir zamanda hizmete gireceğini belirtti.

Rektör Bağ, PAÜ Hastanesinde yeni açılacak olan Ayaktan Kemoterapi Ünitesinde incelemelerde bulundu. Çalışmaların sonuna gelindiği üniteyi inceleme sırasında Rektör Bağ'a, Dekan Prof. Dr. Osman Çiftçi, dekan yardımcıları ve öğretim görevlileri eşlik etti. Rektör Bağ, PAÜ Hastanelerine Ayaktan Kemoterapi Ünitesine destekleri için bir tekstil yönetim kurulu başkanına ve ünite proje çizimlerinin hazırlanmasında emeği geçen teknik atölye birimi çalışanı Ramazan Özdaş'a da teşekkür etti. Rektör Bağ, açılacak olan ünite ile ayaktan tedavi alacak hastalara erken tedavi sağlanacağını ve koltuk sayısı arttığı için de daha çok hastaya hizmet verebileceklerini belirtti.

PAÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Çiftçi ise PAÜ Hastanesi Poliklinik binasında bulunan ünitenin bir hafta içinde hastalara hizmet vermeye başlayacağını belirterek mevcut ünitelere ek olarak 60 koltuklu kemoterapi ünitesi ile hastalarımıza hizmet verecekleri için mutlu olduğunu söyledi.