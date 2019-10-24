PAÜ'de ‘Denizli Traverten Jeoparkı ve Jeoturizm Çalıştayı'

Pamukkale Üniversitesinde gerçekleştirilen ‘Denizli Traverten Jeoparkı ve Jeoturizm Çalıştayı'nda konuşan Prof. Dr. Nizamettin Kazancı, Türkiye'deki turizm alanlarının geçen yıl yaklaşık 40 milyon kişi tarafından ziyaret edildiğine değinerek, Denizli Traverten Jeoparkı Projesinin travertenlerin korunmasına olduğu kadar aynı zamanda bölge için bir sosyal, kültürel ve ekonomik bir yatırım olduğunu belirtti.

Denizli Traverten Jeoparkının nasıl oluşturulabileceği, nasıl bir yönetim anlayışının benimseneceği ve kurulacak traverten jeoparkının bilime, eğitime, kültüre ve alternatif turizm faaliyetlerine nasıl katkı sağlayacağının tartışılacağı “Denizli Traverten ve Jeoparkı ve Jeoturizm Çalıştayı” Pamukkale Üniversitesi Dijital Teknoloji Merkezi Hierapolis Salonunda başladı.

Çalıştayın açılışına, CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin başta olmak üzere dekanlar, kamu kurumlarından yöneticiler, sivil toplum kuruluşlarından yetkililer, turizm ve yer bilimleri alanında çalışma yapan bilim insanları ve öğrenciler katıldı.

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan çalıştay düzenleme kurulu başkanı Prof. Dr. Mehmet Özkul, jeopark ve jeoturizm konularının son yıllarda çeşitli toplantılarda sık sık ele alındığını hatırlattı. Özkul, iki gün sürecek çalıştayın bu türden yapılan çalışmalara katkı sağlaması temennisinde bulundu.

“AB ve UNESCO tarafından tescillenmiş bir jeopark alanı olması çok önemli”

Açılış konuşmalarının ardından çalıştayın ilk oturumu Prof. Dr. Nizamettin Kazancı'nın “UNESCO Küresel Jeopark Anlayışı” konulu sunumu ile başladı. Sunumda UNESCO'nun jeoparkların dünyaya tanıtılmasına önemli katkılar sağladığını kaydeden Kazancı, turizmin tüm dünyada son yıllarda güçlendiğine dikkat çekti. Türkiye'deki turizm alanlarının 2018 yılında yaklaşık 40 milyon kişi tarafından ziyaret edildiğine değinen Kazancı, Denizli Traverten Jeoparkı Projesi'nin travertenlerin korunmasına olduğu kadar aynı zamanda bölge için bir sosyal, kültürel ve ekonomik bir yatırım olduğunu belirtti. AB ve UNESCO tarafından tescillenmiş bir jeopark alanı olmanın dünyaya turizm alanında açılma fırsatı olduğunu dile getiren Kazancı, jeopark alanı projesinin hayata geçirilmesinde yerel halktan başlayarak toplumun tüm kesimlerinin ortak hareket etmesinin önemli olduğuna vurgu yaptı.

İki gün boyunca devam edecek çalıştayda, Denizli Turizm Rotaları, Kula-Salihli Jeoparkı, Denizli'de Yenilikçi Turizm Anlayışı, Geçmişten Günümüze Denizli Turizmi gibi toplam 10 sunum ve bir panel düzenlenecek. Aynı zamanda Kaklık Mağarası, Pamukkale Travertenleri, Antik Havuz Termal Kaynağı gibi jeolojik alanlara teknik geziler gerçekleştirilecek.