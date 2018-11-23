PAÜ'de diş hekimi adayları beyaz önlüklerini giyindi

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri, Dünya Diş Hekimleri Günü'nde beyaz önlüklerini Rektör Prof. Dr. Hüseyin Bağ'ın takdimi ile giydiler.

PAÜ Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen törene Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Rafet Kılınçarslan, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hayati Murat Akgül, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Çiftçi, Pamukkale Belediye Başkan Yardımcısı Türkay Gözlükaya, Diş Hekimleri Odası Başkanı Musa Akyol ve Diş Hekimleri Odası Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte dekanlar, akademisyenler, öğrenciler ve öğrenci yakınları katılım gösterdi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören, protokolün yaptığı açılış konuşmaları ile devam etti.

Törende ilk olarak konuşan Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hayati Murat Akgül, diş hekimliğinin bir sorumluluk olduğunu belirtti. Konuşmasında öğrencilere tavsiyelerde bulunan Akgül, “Diş hekimi olmak sadece prestijli bir meslek sahibi olmak demek değildir. Diş hekimi olmak, toplumla iç içe olmak, toplumu ağız ve diş sağlığı konusunda iyileştirmek ve bu şekilde genel sağlık durumlarının da iyileşmesini sağlamaktır. Bizler Diş Hekimleri Fakültesi Öğretim Üyeleri olarak öncelikli amacımız, öğrencilerimizi çağdaş, dürüst, etik değerlere ve insan haklarına saygılı birer birey olarak yetiştirmek olmalıdır. Bugün sizlere beyaz önlük giydirdiğimizde hissettiğimiz sevinci ve duyduğumuz onuru bizlere beşinci yılın sonunda yapacağımız yemin töreninde de yaşatmanız en büyük temennimizdir” diye konuştu.

“Diş Hekimliği Fakültemizin öğretim üyesi kadrosunu güçlendirdik”

Törende konuşan Rektör Bağ ise Diş Hekimliği Fakültesi'nin akademik kadrosunu güçlendirdiklerini ifade etti. Öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar dileyen Rektör Bağ, “Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi, 2016 yılında öğrenci almaya başladı. 15 Temmuz sonrasında ülkemizin yaşamış olduğu o kritik süreçte 2'nci ve 3'üncü sınıftaki öğrencilerimize beyaz önlük giyme töreni gerçekleştiremedik. Bu yıl ilk kez beyaz önlük giyme töreni gerçekleştirebiliyoruz. Bu tören ilk olması yönüyle de ayrı bir önem arz ediyor. Son iki yıl içerisinde aramıza katılan hocalarımızla ve dekanımızla Diş Hekimliği Fakültemizin öğretim üyesi kadrosunu güçlendirdik. Teknik alt yapı eksiklerini tamamlama ve mekân eksikliklerini giderme çalışmalarımız da devam etmektedir. Bu değerler ve sorumluluklarla başlayacağınız eğitim hayatınızda ve gelecekteki mesleki yolculuğunuzda taşıyacağınız bu beyaz üniforma, sizlere aynı zamanda eşsiz bir yol haritası olacaktır” dedi.

Protokol konuşmalarının ardından Rektör Prof. Dr. Hüseyin Bağ, PAÜ Diş Hekimliği Fakültesi'nde emeği geçen ve görevlendirme ile ayrılan hekimlere teşekkürlerini sunarak plaket takdim etti. Rektör Bağ, törende ilk olarak beyaz önlük giyen Diş Hekimliği Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencilerine önlüklerini takdim ederek, tebriklerini sundu.