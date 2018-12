PAÜ'de down sendromlular için protokol imzalandı

İmza töreni öncesi Rektörlük makamına oturan down sendromlu 8 yaşındaki Mehmet Arda Öztürk herkesi gülümsetti.

İmza törenine Rektör Prof. Dr. Hüseyin Bağ, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erdinç Duru, Denizli Down Sendromu Derneği Başkanı Hayrettin Çakmak, Dernek Başkan Yardımcısı Yücel Çakmak, Dernek Yönetim Kurulu Üyeleri Leyla Mucan ve Atike Öztürk katıldı.

Protokol imza töreni öncesinde konuklarını ağırlayan Rektör Bağ, down sendromlu Mehmet Arda Öztürk, Mehmet Akif Mucan ve Pamukkale Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Hakan Çakmak ile özel olarak ilgilendi. Minik Mehmet Arda ve Mehmet Akif'ten çiçeğini alan Rektör Bağ, çocuklara teşekkür etti. Sohbet sırasında Rektör Prof. Dr. Hüseyin Bağ'ın makamına oturan Mehmet Arda ise herkesi gülümsetti. Sonrasında ise Rektör Bağ ve Çakmak tarafından protokol imzalandı.

“Engelsiz PAÜ Akademisini de hayata geçireceğiz”

Protokolün yapılmasının ardından konuşan Rektör Prof. Dr. Hüseyin Bağ, özel öğrenciler için önemli projeler geliştirdiklerini ifade etti. Rektör Bağ, “Özel Eğitim Bölümü'nü açarak bu sene oraya öğrenci aldık. Bundan sonra da inşallah özel öğrencilerimiz için çok güzel projeler gerçekleştireceğiz. Bizim de önceliğimiz projelerimiz arasında olan Engelsiz PAÜ Akademisini de hayata geçirdiğimizde o zaman daha sistematik ve daha kurumsal bir şekilde de yürütülecek. Biz altyapı çalışmalarını hazırlamaya başladık onlar bunun birer altyapısıdır” diye konuştu.

Protokol kapsamında Üniversite down sendromuna karşı farkındalığı artırmak, down sendromlu çocuklar ile ailelerin eğitimlerinde ve fizik tedavi ihtiyaçlarında, down sendromlu çocuklar ile ailelerinin üniversite öğrencileriyle buluşturulması konularında destek verecek. Ayrıca protokolle birlikte down sendomlu çocuklara ve ailelerine yönelik projeler de geliştirilecek.