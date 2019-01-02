PAÜ'de Fikir Ekimi PAUTECH gerçekleştirildi

PAÜ Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı'na bağlı PAÜ Fikir Ekimi Topluluğunun düzenlediği Fikir Ekimi PAUTECH etkinliği gerçekleştirildi.

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Fikir Ekimi Topluluğu Topluluk Danışmanı Prof. Dr. Abdurrahman Tanrıöğen, etkinliğin açılışında yapıtığı konuşmada bugüne kadar gerçekleştirilen Fikir Ekimi etkinliklerinde 2000'e yakın fikir geliştirildiğini ve bu fikirlerin 250 tanesinin dinleyicilerle buluşturulduğunu ifade etti. İnsanların otonom teknolojiler karşısında işini kaybetme tehlikesi ile yüz yüze olduğunu ve tarih boyunca geliştirici düşünmek konusunda hiç bu kadar baskı altında kalmadığını belirten Tanrıöğen, PAUTECH projesinin yeni bir proje olduğunu ve bu sayede BiyoMedikal ve Malzeme Bilimi Mühendisliği öğrencilerine geliştirici düşünme ve konuşma eğitimi verildiklerini kaydetti.

“Okullarda bilgi yanlış veriliyor”

Fikir Ekimi PAUTECH Projesi oluşturucu, uygulama ve küratörü Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Meral Tanrıöğen de yaptığı konuşmada, okullarda bilginin veriliş şeklinin öğrencilerde körlük oluşturduğunu ve bu durumun da otuşturucu düşünmenin önündeki en büyük engel olduğunu belirtti. Pamukkale Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Nilgün Kabay ise mühendislik bölümlerinde verilen iletişim konulu derslere çok önem verdiklerini bir mühendisin yeni çözümler üreterek etkili sunumlar yapması gerektiğini düşündüklerini aktardı.

“Sinerji oluşturmaya çalışıyoruz”

Türkiye Bio-Tasarım Takımı Üyesi ve Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özge Andiç Çakır, etkinlikte bir sunum gerçekleştirdi. Çakır, Türkiye Bio-Tasarım takımının çoklu disiplin anlayışıyla farklı alanlardan çalışanlardan oluşturulduğunu bu şekilde bir sinerji oluşturmaya çalıştıklarını, dünyadan ve kendi çalışmalarından örneklerle anlattı.