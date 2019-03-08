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PAÜ'de geleneksel 'AMATEM Kermesi' yapıldı

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi poliklinik girişinde Yeşilay Haftası nedeniyle AMATEM Kermesi düzenlendi.


Ülkemizde her yıl 1-7 Mart tarihleri arasında kutlanan Yeşilay haftası Denizli'de de çeşitli etkinliklerle kutlandı. Hastane poliklinik girişinde Yeşilay Haftası kesremi düzenlendi, kermese ilgi yoğun oldu. Alkol ve Madde Bağımlılığı Servisi (AMATEM) hakkında açıklamalarda bulunan Psikiyatri Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Tuğçe Toker Uğurlu, “18 yaş ve üzeri erkek ve kadın hastalara hizmet veren kliniğimizde alkol ve madde kullanım bozuklukları ilaç tedavilerine ek olarak bireysel ve grup psikoterapileri, psikodrama, uğraş tedavileri, spor, hasta ve ailelere yönelik SAMBA (Sigara, Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Programı) psikoeğitimleri ve psikososyal rehabilitasyona yönelik etkinlikler yapılmaktadır. Son iki yıldır düzenli olarak yaptığımız Yeşilay Haftası AMATEM Kermesi-mizde hem hastalarımızın ürettiği ürünleri sergilemek, psikososyal rehabilitasyonlarına katkı sağlamak, kliniğimizi tanıtmak hem de alkol-madde bağımlılığı üzerine toplumsal duyarlılığı artırmak amaçlanmaktadır” dedi.


Başhekim Prof. Dr. İbrahim Türkçüer kermese ilgi gösteren hasta ve yakınlarına, tüm hastane çalışanlarına, kermeste emeği geçen herkese teşekkür ederek geleneksel olarak her yıl bu kermesi düzenleyeceklerini belirtti ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle tüm kadınların gününü kutladı.

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