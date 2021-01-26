PAÜ'de görev yapan hizmetli uyuşturucu taciri çıktı

Denizli'nin Kale ilçesinde Pamukkale Üniversitesi Meslek Yüksekokulunda hizmetli olarak çalışan M.K., uyuşturucu tacirliği yaptığı bilgisi alan İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri harekete geçti. Jandarma KOM ekipleri, M.K.'yı bir süreliğine fiziki ve teknik takibe aldı. Gençleri kendine hedef belirleyerek uyuşturucu madde satmanın hayallerini kuran şüpheliye jandarma ekipleri operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında uyuşturucu taciri üniversite hizmetlisi M.K., gözaltına alınırken evinde Narkotik K9 köpekleri ile yapılan aramalarda 40 gram metamfetamin, hassas terazi, uyuşturucu madde kullanımında kullanılan aparat, kuru sıkı tabanca ve mermileri ele geçirildi.