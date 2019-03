PAÜ'de Görsel Kültür Kuramı çalıştayı başladı

Pamukkale Üniversetesi (PAÜ) Eğitim Fakültesi'nde başlayan çalıştayın açılış oturumuna Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Bilge Can ve Dr. Öğretim Üyesi İbrahim Tuncel başta olmak üzere Eğitim Fakültesi öğretim üyeleri, sınıf ve görsel sanatlar öğretmenleri, öğretmen adayları ve davetliler katıldı. Müzik dinletisi ile başlayan etkinlikte Prof. Dr. Can, çalıştayın açılış konuşmasını yaptı. Prof. Dr. Can, proje ortağı ve etkinliğe ev sahipliği yapmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi ve katılımlarından ötürü davetlilere teşekkür etti. Açılış konuşmasının ardından oturum, TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vedat Özsoy ve PAÜ Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Resim-İş Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nuray Mamur'un gerçekleştirdiği sunumlar ile devam etti.

“Teoride kalmayacak bir proje”

Oturumda ilk olarak, TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vedat Özsoy projenin amaçlarını açıkladıktan sonra “21. Yüzyılda Görsel Sanatlar Eğitimi” konulu sunumunu gerçekleştirdi. Eğitimin farklı alanlarında araştırmalar yapılmasına karşın bu araştırmaların hayata geçirilmesinde ciddi güçlükler yaşandığına dikkati çeken Prof. Dr. Özsoy; projeye başlarken hayata geçirilebilir bir proje olmasına önem verdiklerini belirtti. İlk oturumun devamında ise Doç. Dr. Nuray Mamur öncelikle görsel sanatlar eğitiminde değişen değerler, paradigmalar bağlamında “Görsel Kültür ile Niçin İlgileniyoruz?” başlıklı sunumu yaptı. “Görsel kültür kuramı nedir?” sorusu ile sunumuna başlayan Doç. Dr. Mamur, günümüzde izlenen diziler, çizgi filmler, sosyal medya paylaşımları, reklamlar, dijital oyunlar gibi pek çok görsel imgenin öğrencilere dolaylı ama etkili ve kalıcı olarak neleri öğrettiği ve ne tür etkileri olduğu üzerine eleştirel olarak bakıldığında ciddi sorunlar ve sonuçlarla karşılaşıldığını söyledi.

23 Marta kadar devam edecek

Çalıştayın ilk gününde üçüncü oturum ise işbirlikli grup çalışması bağlamında çağdaş sanatçıların eserleri üzerinden eleştiri ve yeniden üretim çalışmalarıyla devam etti. İlk ve ortaokul görsel sanatlar derslerinde öğrencilerin karşılaşabilecekleri görsel ögelerde gizlenmiş anlamların sorgulanmasını amaçlayan çalıştay, 23 Mart'a kadar PAÜ Eğitim Fakültesi'nde devam edecek.