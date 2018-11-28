PAÜ'de 'Kağıt Telkâri' sergisi

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programı öğrencileri tarafından hazırlanan ‘Kâğıt Telkâri Sergisi' okulun fuaye alanında sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

PAÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programı öğrencilerinin Temel Sanat Eğitimi dersi kapsamında 3 haftalık bir çalışmayla hazırladıkları çalışmaları, gerçekleştirilen açılış sonrası sergilendi. Dersin sorumlusu Öğretim Görevlisi Şule Tekeşi, öğrencilerinin bu çalışmayı severek yaptığını ve özel eserler ortaya koyduklarını söyledi. kâğıt telkâri sergisinin geleneksel hale geldiğini ve her sene de yapılmaya devam edileceğini belirten Tekeşi, sanatseverlerle dolu bir okulda çalıştığından dolayı çok mutlu olduğunu ifade etti.