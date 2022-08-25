PAÜ'de konferans salonuna Melek Sözkesen'in ismi verildi

Eğitim Fakültesi'nde yapımı tamamlanan 450 Kişilik Konferans Salonunun tefrişatını üstlenen Sözkesen Ailesi ile PAÜ arasındaki protokol Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan başkanlığında imzalandı. Protokol çerçevesinde konferans salonuna “Melek Sözkesen Konferans Salonu” ismi verildi.

Rektörlük makamında gerçekleştirilen imza törenine Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan başta olmak üzere, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bilal Söğüt, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İzzet Kara, Sözkesen Ailesi Üyeleri; Ruhi Sözkesen, Kemal Sözkesen, Melek Sözkesen Kartay, Mustafa Kemal Sözkesen katıldı.

İmzalanan protokole ilişkin duygu ve düşüncelerini ifade eden Melek Sözkesen Kartay şunları aktardı: “Ailemizin Denizli'ye bıraktığı bir eser olsun istedik. Bu eserin isminin benim de adını gururla taşıdığım merhum babaannem Melek Sözkesen olmasından dolayı son derece mutluyuz. Okuma yazma bilmeyen babaannem kendi şartları ile okuma yazmayı öğrenen güçlü bir kadındı. Umarım onun izinden devam etmek bana da nasip olur. Bu salonun adı benimle aynı ismi taşıdığı için ben de çok mutluyum. Üniversitemize bize böyle bir fırsat verdiği için teşekkür ediyorum.”

Konu ile ilgili kısa bir konuşma yapan Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İzzet Kara şunları ifade etti: “Denizli insanının eğitime olan katkısına yakinen şahit olmaktan dolayı çok mutluyuz. Bu salon, Denizli'nin geleceğinde önemli akademik toplantılara ve çalışmalara ev sahipliği yapacak. Melek annemizin adını bu vesile ile yaşatıyor olacağız. Hayırlı olmasını diliyorum.”

Kemal Sözkesen ise “Babaannem hayatımda önemli bir yere sahipti. Kendisi güçlü bir karakter ve vizyon sahibi biriydi. İsminin bir eğitim kurumunda yaşayacağından dolayı çok mutluyum. Umarım burada eğitim görecek gençlerimiz ülkemizi daha iyi yerlere taşıyacak. Teşekkür ediyorum.”

Ruhi Sözkesen konu ile ilgili şunları kaydetti:

“Biz ailecek eğitime düşkün insanlarız. Üniversitemizin her zaman yanındayız. Öyle idareciler var insanı çeker, öyle yöneticiler var insanı iter. Ben sizleri tanımaktan, üniversiteyi tanımaktan mutluyum. Her zaman üniversitenin yanındayım. Memleketimize hayırlı olsun.”

“Hayırseverlerimizden de önemli ölçüde destek alıyoruz”

Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan protokol hakkında şunları ifade etti:

“Sözkesen Ailesi, rahmetli Melek Sözkesen'in adını vereceğimiz salonun tefrişatını üstlendi. Ben çok mutluyum. Üniversite-şehir iş birliğini diğer rektörler ile konuştuğumda imrenerek baktıklarını hissediyorum. Pamukkale Üniversitesi olarak biz Devletimizin bize verdiği imkânların yanında hayırseverlerimizden de önemli ölçüde destek alıyoruz. Bu hayırseverlerimizden birisi de Ruhi Bey'dir. Rahmetli Melek Sözkesen için torunu Melek Hanımın da söylediği bir sözü tekrar ifade etmek gerektiğine inanıyorum. Okuma yazma bilemeği halde Melek Hanım gibi vizyonu geniş hayat üniversitesini birincilikle bitirmiş büyük insanlarımızın ismini yaşatmak bu konuda güzel bir örnek. Biz Üniversite olarak hep şunu söyledik: Denizli önde gidiyor! Denizli sanatta, sporda, kültürde, sanayide, bilimde, ekonomide Türkiye'de ilk 10'da. Biz Üniversite olarak daha çok çalışacağız. Yapılan yardımları yerinde kullanacağız. Eğitim kalitemizi arttıracağız. Sizlerin bağışları ile Üniversitemizi daha iyi nasıl yapabiliriz noktasında da çalışmalarımız sürüyor. Bu konferans salonunda Türkiye'nin geleceğine damga vuracak, geleceğimizin teminatı öğrencilerimiz yetişecek. Onlar geleceğimize ışık tutacaklar. Sözkesen Ailesi'ne çok teşekkür ediyor, hayırlara vesile olmasını diliyorum.”

Konuşmaların ardından tören, protokolün imzalanması ile sona erdi. İmzalanan protokol ile Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi C Blok Binasında yapımı devam eden konferans salonunun iç tefrişatını Sözkesen Ailesi üstlenmiş oldu. Protokol çerçevesinde ayrıca konferans salonunun ismi Melek Sözkesen Konferans Salonu olarak belirlendi.