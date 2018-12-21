PAÜ'de konforlu eğitim çalışması

Pamukkale Üniversitesinde eğitim gören öğrencilerin çalışma alanlarını iyileştirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Eğitim Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Tıp Fakültesinde öğrencilerin daha verimli eğitim almaları adına özel konseptli çalışma ve okuma salonları oluşturuldu. İlgili bölümlerin özel görselleriyle tasarlanan, internet bağlantılı, led aydınlatmalı, modern, konforlu ve ergonomik mekanlar öğrencilere verimli çalışma koşulları sunacak. 270 öğrencinin aynı anda yararlanabileceği 9 ayrı çalışma ve okuma salonları yapılan açılışların ardından öğrencilerin kullanımına açıldı.

Öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda sosyal, kültürel ve bilimsel desteklerin artacağını ifade eden Rektör Hüseyin Bağ, “Üniversitemize yakışır, öğrencilerimize yaraşır mekanlar oluşturuyoruz. Öğrenci odaklı yönetim anlayışımızla oluşturduğumuz konforlu çalışma ve okuma salonlarımızla öğrencilerimiz, ders ve sınav aralarındaki boşluklarında yerleşke dışına gitmek yerine oluşturulan bu ortamlarda verimli vakit geçirme imkanı bulacak” dedi.

Çalışma ve okuma salonlarının yanı sıra Tıp Fakültesi Dekanlık binasında öğretim elemanları için de dinlenme salonu açılışı yapıldı.