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PAÜ'de “Lösemili Çocuklar Haftası” etkinliği

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Teknoloji Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Topluma Hizmet Uygulamaları öğrencileri “2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası” kapsamında farkındalık etkinliği düzenlendi.


Her yıl 2-8 Kasım “Lösemili Çocuklar Haftası” olarak lösemiye dair farkındalık oluşturmak amacıyla anılıyor. Bu kapsamda 2-8 Kasım tarihlerinde ülke genelinde “Maskemi Takarım, Farkındalık Oluştururum/Maskeni Tak, Farkındalık Oluştur” sloganından yola çıkarak Teknoloji Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Topluma Hizmet Uygulamaları öğrencileri LÖSEV'e destek vermek için farkındalık etkinliği gerçekleştirdi.


Etkinlik kapsamında tişört boyama, maske boyama, broşür ve rozet dağıtma, afiş hazırlamanın yanı sıra hazırlanan pankarta el baskısı yapma gibi çeşitli çalışmalar gerçekleştirildi. Lösemili çocuklar farkındalık haftası kapsamında gerçekleştirilen organizasyona öğrencilerin ilgisi yoğun oldu.


Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Topluma Hizmet Uygulamaları dersi öğrencileri organizasyonuyla gerçekleştirilen farkındalık etkinliğinde hazırlanan afiş ve pankartlar Teknoloji Fakültesinin koridorlarında etkinlik haftası boyunca sergilendi. Etkinlik, öğrencilerin birbirinden renkli fotoğraf çekimleri ile son buldu.

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