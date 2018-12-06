PAÜ'de ‘Materyal Dersi Sergisi' 140 projeyle açıldı

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Eğitim Fakültesi tarafından her yıl düzenlenen su boruları, mutfak malzemeleri, geri dönüşüm malzemeleri; saksı ve kabak gibi malzemelerin kullanıldığı ‘Materyal Dersi Sergisi'; dört anabilim dalından yaklaşık 300 öğrencinin oluşturduğu 140 projeyle açıldı.

Geleceğin öğretmenleri, her yıl geleneksel hale gelen materyal sergisinde geliştirdikleri birbirinden farklı projelerle görücüye çıktı. İngiliz Dili, Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi ve Müzik Eğitimi Anabilim Dallarından öğrencilerin dönem başından bugüne kadar yaptıkları materyaller program kazanımlarıyla sergilenmeye başlandı. Eğitim Fakültesi Fuaye Alanı'nda gerçekleşen materyal sergisine Rektör Yardımcısı ve Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdinç Duru, Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Bilge Can ve Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Tuncel, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mustafa Vural, öğretim elemanları ile öğrenciler katıldı.

‘Materyal Dersi' kapsamında öğrencilerin aktif ve etkin şekilde derse katılımını sağlayan ve öğrenci kazanımlarını göz önünde bulunduran materyaller hazırlandı. Geri dönüşüm malzemeleri kullanarak az maliyetle materyaller tasarlayan öğrenciler, dersi daha eğlenceli hale getirmek için teknoloji ve artırılmış gerçeklik kullanarak etkinlik ve oyun ağırlıklı çalışmalar yaptılar.

Etkinlikte; Müzik Eğitimi Anabilim Dalı öğrencilerinin su boruları, mutfak malzemeleri, saksı, kabak gibi malzemelerle oluşturdukları müzik aletleri dikkat çekti. Öğrenciler, bu müzik aletleriyle katılımcılara mini bir konser verdi.

Rektör Yardımcısı ve Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdinç Duru sergide katkısı bulunan Doç. Dr. Sibel Duru, Dr. Öğr. Üyesi Selami Ok, Dr. Öğr. Üyesi Esra Uçak, Dr. Öğr. Üyesi Çağla Atmaca, Öğr. Gör. Deniz Coşkun ve Öğr. Gör. Ramazan Alparslan Gökçe'ye teşekkür belgesi takdim etti.

Bir gün boyunca açık kalan sergiyi; öğleden önce öğretmen adayları ve akademisyenler, öğleden sonra ise ilköğretim öğrencileri gezdi.