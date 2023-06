PAÜ'de mezuniyet coşkusu başladı

Dr. Hüseyin Yılmaz Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen açılış töreni ile başladı.

Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen açılış programına Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Pamukkale Kaymakamı Uğur Bulut, Merkezefendi Kaymakamı Adem Uslu, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Veysel Yanık, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Necip Atar, Prof. Dr. M. Ensar Yeşilyurt, ilçe belediye başkanları, dekanlar, akademisyenler, il protokolünden üyeler, mezun öğrenciler ve aileleri katıldı.

PAÜ 2022-2023 eğitim öğretim yılını okul birincisi olarak tamamlayan Mühendislik Bölümü öğrencisi Mehmet Bayam, “Ege Bölgesi'nin en köklü üniversitelerinden biri olan Pamukkale Üniversitesi'nden mezun olmanın haklı gururu, mutluluğu ve heyecanı içerisindeyiz. Hatırlatmak isterim ki, bizler burada buzdağının görünür yüzleriyiz. Bilindiği üzere buzdağının görünmeyen kısmı, görünmeyen kısmından çok daha büyüktür. Sayın Rektörüm, Sayın Rektör Yardımcılarım, Sayın Dekanım, Sayın Dekan Yardımcılarım, sizler büyük bir vizyon ve kararlılıkla üniversitemizi öğrencilerine eşsiz bir üniversite eğitim deneyimi sunan ve onları hayata hazırlayan bir kurum haline getirdiniz. Bizlere bu deneyimi sunduğunuz için sizlere sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Üniversitemizin değerli akademisyenleri dört yıl boyunca deneyimleriniz ve öğretme tutkunuzla bizlere rehberlik ettiniz. Bizler için söylediğiniz her söz, anlattığınız her konu için sizlere minnettarız. Sevgili arkadaşlarım, bu uzun ve zorlu süreçte yeri geldi sınavlara beraber hazırlandık, yeri geldi beraber projeler ürettik. Sizlerle geçirdiğimiz bu yıllar tatlı ve unutulmayacak bir anı olarak hep kalacak. Hepinize içtenlikle teşekkür ediyorum. Kıymetli ailelerimiz, dünyaya geldiğimiz ilk andan itibaren bizleri büyük bir emekle yetiştirdiniz. Bizlere her türlü maddi ve manevi desteği sundunuz. Varlıklarınızla tarifi mümkün olmayan mutluluk ve güven duygusunu bizlere sağladınız. Bugün, burada birer mezun olarak bulunuyorsak, en büyük katkı sizlerindir. Bizleri asla yalnız bırakmayan siz kıymetli aile büyüklerimize, başta babam olmak üzere fiziken burada olmasalar da yanımızda hissettiğimiz ebediyete intikal etmiş diğer tüm aile büyüklerimize en kalbi duygularımla teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız! Konuşmamı şu sözlerle bitirmek istiyorum. Türkiye Cumhuriyetini kurarak geleceği bizlere emanet eden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, inşa ettiği yapılarla çağının ötesine geçen ve büyük hayranlık uyandıran İnşaat Mühendisi Mimar Sinan'ı, bugün dünyada çok kullanılan siri ve benzeri uygulamalardaki sesli komut sisteminin mucidi Denizlili Hüseyin Yılmaz'ı, 1900'lü yıllarda kadınların da mühendisliği başarılı bir şekilde icra ettiği ilk kadın mühendislerden; Sabiha Rıfat, Nezihe Önay'ı, Altay Edige'yi ve adını sayamadığımız diğer başarılı Türk mühendislere rehberlik ederek Türk mühendisliğini fersah fersah ileriye taşımak için azim ve gayretle çalışacağımıza şahsım ve mezun arkadaşlarım adına söz veriyorum. Mezuniyetimiz hayırlı olsun” dedi.

Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan yaptığı konuşmada mezun öğrencilere şu şekilde seslendi: “Pamukkale Üniversitesi bu mezuniyet törenimizde bugüne kadar yapılan törenlerden farklı olarak ayrı bir heyecan ayrı bir sevinç ayrı bir onur gurur ve büyük şükran duyguları içindedir. Bunun nedeni Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti yüz yılını bitirmiş; ikinci bir yüzyıla, Türkiye yüzyılına girmiştir. İşte sevincimiz ve gurur kaynağımız Türkiye yüzyılına hizmet edecek gençleri bugün mezun etmeye başlıyoruz. Sevgili mezunlarımız, Türk dünyası başta olmak üzere Avrupa'dan Afrika'ya Balkanlardan Orta Doğu'ya velhasıl tüm dünya sizden çok şey beklemektedir. Bu yüzyılda Türkiye Cumhuriyeti çağdaş medeniyetler seviyesinin üstüne çıkacak ve dünyaya adaleti getirme de öncü rolü üstlenecektir. Sizler bu misyonla mezun oluyorsunuz. Hayırlı uğurlu olsun. Sevgili öğrenciler bu üç yıllık beraberliğimizde pandemi ve deprem felaketleri sebebiyle uzaktan eğitimin olması, sizlerle daha sıkı buluşmalarımıza engel teşkil etmiş olmasına rağmen sizlerle buluşmaya, sizlerin dertlerini dinlemeye, daha iyi bir üniversite olmak için sizlerin görüşlerini almaya gayret ettim. Yapmış olduğunuz etkinliklere katılmaya çalıştım ve sizlerin daha iyi yetişmesi daha rahat ortamlarda eğitim alabilmeniz için uğraşmaya devam ediyorum. Değerli aileler bugüne kadar fedakârlıkla çocuklarımızı üniversite mezunu yapmayı başardınız. Ne mutlu sizlere, bundan sonra da evlatlarınız için yapamayacağınız hiçbir şey olmadığına inanıyorum. Ancak onların ayakları üzerinde kalabilmesi için desteğinizin sınırlarını belirlemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü çağımız bilişim çağı, hızla değişen teknoloji çağı ve gençlerimizin de çok hızlı bir şekilde bu çağa adaptasyonu ve bu çağ içerisinde kendilerine bir alan açmalarını bekliyoruz. Bugüne kadar yaptığımız mezun takip sisteminde mezunlarımızın %70 kadarının özel sektörde görev aldıklarını görüyoruz. Bu da ayrı bir gurur kaynağıdır. Özel sektörde yer alabilmek, ayakları üzerinde durabilmektir. Diğer taraftan kamu kurum ve kuruluşlarımızda çok yüksek seviyede görev alan mezunlarımızda var. Bunlarla da gurur duyuyoruz. Biz tüm mezunlarımızın ailelerine teşekkür ediyoruz sağlık ve afiyetler diliyoruz. Sevgili öğrenciler bugün sizler; girişim indeksinde ilk 50'de, uzmanlaşmada ilk 25'te, Türkiye Yeterlikler Çerçevesinde ilk 40'ta olan Pamukkale Üniversitesi'nden mezun oluyorsunuz. Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci yüzyılında birinci yüzyılda olduğu gibi vatanın bölünmez bütünlüğüne, milletin birlik ve beraberliğine ve cumhuriyetimize sahip çıkarak Pamukkale Üniversitesi'ni temsil edin. İş ve çalışma hayatınızda problemleri en kolay yolla çözebilme kabiliyetinin sizlerde var olduğunu unutmayın. O kabiliyet, herhangi bir problemin karşısında ‘neden oldu?', ‘nasıl oldu?', ‘nasıl çözebiliriz?' sorularını sormanızda saklıdır. Hepinizi gözlerinizden öperken, sizlerin yetişmesine katkı sunan başta hocalarınıza ve idari personele çok teşekkür ediyorum. Yolunuz ve bahtınız açık olsun”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan yaptığı konuşmada şunları ifade etti: “Pamukkale Üniversitemizin kurulduğu günden bugüne gelişimiyle ilgili anbean 30 yılı aşan süreye şahitlik yapmış birisiyim. Aynı dönemde kurulmuş üniversitelerin fersah fersah önüne geçerek, adeta bugün parmakla gösterilen bir hale gelmiştir. Tabii ki bunda en çok emeği geçen kişiler üniversitemizin öğretim üyeleri, dekanlarımız ve mezun olan öğrencilerimizdir. Üniversitemiz sadece eğitim değil, araştırma ve birçok sosyal alanlarda bilimle iç içe ve tüm kurumlarla iş birliği çerçevesinde kendini büyütme ve geliştirme vizyonu ile de şehrimize ve ülkemize hizmet noktasında yürüyüşü güçlü bir şekilde devam etmektedir. Kuruluşundan bugüne üniversitemize emek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Bugün buradan mezun olacak arkadaşlarımız, pandemi dönemi ile karma ve uzaktan eğitim dönemleri yaşadı. Tam bitti derken sonrasında yaşanan 6 Şubat deprem felaketi ile karşı karşıya geldik. Tabi ki bu durumlar hayat içinde var olan hususlar. Ben biliyorum ki öğretim üyelerimiz ve öğrencilerimiz bu olumsuz şartlar altında bile kendini geliştirme ve geleceğe hazırlama noktasında en üst seviyede gayret gösterdiler. Ben hepinizi tebrik ediyorum. Bugün aldığınız diplomalarınız sizlerin okuduğunuz alanlarda uzman olduğunuzu gösteriyor. Buradan mezun olmayı başardıysanız inşallah bu hayatta da diğer tüm hususları en üst seviyede yapacaksınız. Hem ailenize hem kendinize hem yaşadığınız şehre, üniversitenize ve tabii ki ülkemize çok faydalı işler yapacaksınız. Bizler sizlerle gurur duyacağız. Cumhuriyeti'mizin kuruluşunun 100. yılındayız. Bu yıl çok çok anlamlı bir yıl. Cumhuriyeti'mizin ikinci yüzyılının başlangıcı, Türkiye Yüzyılı sizlerle başlayacak. Sizlerle daha da anlamlı hale gelecek. Cumhuriyeti'mizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün göstermiş olduğu muasır medeniyet seviyelerine üzerine çıkmak için daima hep beraber el ele kol kola aynı hedefe koşmaya devam edeceğiz. Yarınlarınız bugünlerinizden daha güzel olsun sevgili gençler. Mezuniyetiniz hayırlı, yolunuz açık olsun.”

Açılış konuşmalarının ardından Pamukkale Üniversitesi Genel Mezuniyet Töreni, okullarını birincilik, ikincilik ve üçüncülük ile bitiren öğrencilere ödül ve belge takdimi ile devam etti. Programın sonunda keplerini coşku ile atan mezun öğrenciler, protokol üyeleri ile birlikte toplu hatıra fotoğrafı da çektirdi.

19-23 Haziran tarihleri arasında devam edecek mezuniyet törenleri sırası ile Pazartesi günü; Mühendislik Fakültesi, Teknoloji Fakültesi ve Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nun mezuniyet törenleri, Salı günü; İnsan ve Toplum Bilimleri, Turizm, İlahiyat, Müzik ve Sahne Sanatları, Eğitim Fakülteleri ile Pamukkale Üniversitesi Dil Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi (PADAM), Çarşamba günü; Sağlık Bilimleri, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Spor Bilimleri, Fen, İletişim Fakülteleri ile Denizli Sosyal Bilimler MYO, Denizli Sağlık Hizmetleri MYO, Perşembe Günü; Tıp, Diş Hekimliği, Mimarlık ve Tasarım, Hukuk, İktisadi ve İdari Bilimleri Fakülteleri, Cuma günü; Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Çardak OSB MYO, Çivril Atasay Kamer MYO, Serinhisar MYO, Bekilli MYO, Bozkurt MYO, Çameli MYO, Çal MYO, Acıpayam MYO, Buldan MYO, Sarayköy MYO, Honaz MYO, Kale MYO Tavas MYO, Tavas Sağlık Hizmetleri MYO olarak gerçekleştirilecek.