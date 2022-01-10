PAÜ'de mobil aşı uygulaması ile 3 bin kişi aşılandı

Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi bünyesinde tamamen ücretsiz hizmet veren Denizli'nin ilk ‘Erişkin Aşı Merkezi'nde başlayan mobil aşı uygulaması ile yaklaşık 3 bin PAÜ personeli ve öğrenciler aşılarını oldu.

Korona virüs vaka ve temaslı sayılarının takip edildiği Pamukkale Üniversitesi'nde, omicron varyantının ülkemizde görülmeye başlanmasıyla birlikte hatırlatma dozunun önemi duyuruldu. 2021 yılının son iki haftasında hem aşı merkezinde hem de 4 adet mobil aşı ekibiyle fakültelere gidilip yerinde aşı uygulaması yapılırken, yaklaşık 3 bin PAÜ personeli ve öğrenciye aşı yapıldı. Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Tuğba Sarı, korona virüs aşılarıyla birlikte aşıların en koruyucu sağlık müdahalesi olduğunun ve halk sağlığı açısından büyük önem taşıdığının altını çizdi. Dr. Sarı, “Şu anda hastane içerisinde çocuk aşı polikliniği, öncelikle 65 yaş üstü kişiler, kanser hastaları, kronik hastalığı olanlar (kronik böbrek yetmezliği, KOAH, kalp yetmezliği, romatolojik hastalıklar, kan hastalıkları, kronik karaciğer hastalıkları, dalak yetmezliği ya da yokluğu), gebeler, organ nakil alıcıları, yüksek riskli teması olanlar (kan, cinsel, vücut sıvıları ile temas gibi) olmak üzere tüm erişkinler için erişkin aşı polikliniği ve hastane girişinde sadece korona virüs aşılarının yapıldığı aşı polikliniği olmak üzere toplam 3 adet aşı merkezi bulunmaktadır” dedi.

“Mobil Aşı Uygulaması ekiplerimizle fakültelere gidilerek yerinde aşı uygulaması yapılmış ve aşı merkezi ile birlikte yaklaşık 3 bin PAÜ personeli ve öğrenciye aşı yapılmıştır.”

3 bin öğrenci ve personelin aşılandığını belirten Dr. Sarı, “Omicron varyantının ülkemizde de görülmeye başlandığı, Sağlık Bakanımız tarafından açıklandıktan sonra 2021 yılının son haftalarında ülkemizde haftalık vaka sayımız 100 bin'de 186'dan, 100 bin'de 343'e yükselmiştir. Üniversitemiz bünyesinde de korona virüs vaka ve temaslı sayıları takip edilmektedir. Omicron varyantının ülkemizde görülmeye başlanmasıyla birlikte tüm Üniversiteye Omicron varyantı nedeniyle hatırlatma dozunun önemi duyurulmuş, 2021 yılının son iki haftasında hem aşı merkezinde hem de 4 adet mobil aşı ekibiyle fakültelere gidilerek yerinde aşı uygulaması yapılmış ve yaklaşık 3 bin PAÜ personeli ve öğrenciye aşı yapılmıştır. İlçelerde bulunan yüksekokullar da ilçe sağlık müdürlükleri ile görüşerek personel ve öğrencilerinin hatırlatma dozu aşılarını yapmışlardır” ifadelerini kullandı.