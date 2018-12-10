PAÜ'de Montessori eğitimi konuşuldu

Pamukkale Üniversitesi'nde (PAÜ) “Gelir Eşitsizliğinden Kaynaklanan Akademik Başarıdaki Uçurumun Montessori Eğitimiyle Kapatılması” konferansı düzenlendi.

Konferans PAÜ Eğitim Fakültesi Engin Aksel Konferans Salonu'nda, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (DSHMYO) Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü tarafından düzenledi. Özel Dünya Çocukları Montessori Anaokulu Kurucu Müdürü Gülbeyaz Kanber tarafından yapılan konferans, Pamukkale Üniversitesi Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Eğitimi Bölümü öğrencileri tarafından ilgiyle dinlendi.

Konferansta Gülbeyaz Kanber, tüm dünyada kabul gören Montessori Pedagojisinin (çocukların farklı yeteneklerini doğal olarak ortaya çıkarmaya yardımcı olan bir yaklaşım) önemine anlattı. Gülbeyaz Kanber, Montessori yöntemiyle gelir düzeyi düşük bölgelerde akademik başarının aynı düzeye getirilmesi için dünyada yapılan boylamsal çalışmalardan örneklerle geleceğin öğretmen adaylarına tavsiyelerde bulundu. Seminerin sonunda Gülbeyaz Kanber ve DSHMYO Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölüm Başkanı Doç. Dr. Özlem Körükçü öğrencilerin konuyla ilgili sorularını yanıtlandı.