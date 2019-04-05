PAÜ'de öğretmenlik üzerine sohbet ve Türküler etkinliği

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Eğitim Fakültesi'nde “Prof. Dr. Abdurrahman Tanrıöğen ile Öğretmenlik Üzerine Sohbetler ve Öyküleriyle Türküler” etkinliği düzenlendi.

PAÜ Genç Eğitimciler Topluluğu tarafından düzenlenen etkinliğe Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdurrahman Tanrıöğen konuşmacı olarak katıldı. Eğitim Fakültesi Engin Aksel Konferans Salonu'nda düzenlenen söyleşide Tanrıöğen, ilk olarak “Etkin Eğitim Ortamında Lider Öğretmen Davranışları” konulu sunum yaptı. Tek ve en iyi diye bir liderlik stilinin olmadığını vurgulayan Tanrıöğen, dört çeşit liderlik yaklaşımından bahsederek, “Bunlar, direktif verici, koçluk edici, destekleyici ve delege edici, yönlendirici öğretmen. Öğrencisine bir takım yönergeler verir ve görevin yapılıp yapılmadığını sıkı bir biçimde izler. Koç öğretmen, yönergeler vermeyi ve görevin başarılmasını sıkı bir biçimde izlemeyi sürdürür, fakat aynı zamanda kararları açıklar, öneriler alır ve öğrencinin gelişimini destekler. Destekleyici öğretmen, öğrencinin görevini yapma doğrultusundaki çabalarını kolaylaştırır, onu destekler ve karar verme sorumluluğunu onunla paylaşır. Yetki devredici öğretmen ise karar verme ve problem çözme sorumluluklarını öğrencilerine devreder” dedi.

Tanrıöğen, konuşmasının ardından öyküleriyle birlikte yöresel türküleri seslendirdi. Söyleşi ve türkü dinletisinin sonunda türkülerin önemini öğrencilerine anlatan Tanrıöğen, öğretmen olduklarında türkü sevgisini mutlaka öğrencilerine aktarmalarını istedi.

PAÜ Genç Eğitimciler Topluluğu Başkanı Duygu Çetin, Tanrıöğen'e teşekkür ederek, plaket takdim etti.