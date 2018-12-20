PAÜ'de “Orhun'dan Anadolu'ya - II, Türk Muhayyilesinde Kadın” paneli

PAÜ Türk Dünyası Yörük Türkmen Topluluğu tarafından “Orhun'dan Anadolu'ya-II, Türk Muhayyilesinde Kadın” adlı panel gerçekleştirildi. Panelde Türk kültüründe ve tarihinde kadının yeri konuşuldu.

Pamukkale Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'na bağlı PAÜ Türk Dünyası Yörük Türkmen Topluluğu, Pamukkale Üniversitesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Bilge Özkan Nalbant, Prof. Dr. Nergis Biray ve Doç. Dr. Ayşegül Koyuncu Okca'nın konuşmacı olarak katıldığı “Orhun'dan Anadolu'ya - II, Türk Muhayyilesinde Kadın”adlı panelle dönemin ikinci etkinliğini gerçekleştirdi. İlginin yoğun olduğu panele Fen-Edebiyat Fakültesinin çeşitli bölümlerinden öğretim üyeleri ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından panel, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilge Özkan Nalbant'ın başkanlığında başladı. Nalbant, “Özellikle basın ve yayın organlarının yönlendirmeye çalıştığı, istismar edilen ve bazen de kasıtlı olarak yıpratılmaya çalışılan kadın ve erkek kimliğinin zaman içerisinde birtakım değişimlere uğramasının göz ardı edilemeyecek bir gerçek” dedi.

Nalbant'ın ardında Prof. Dr. Nergis Biray “Yenileşme (Ceditçilik) Hareketi Çizgisinde Türk Kadını”, Doç. Dr. Ayşegül Koyuncu Okca ise “Geleneksel Dokumalarda Kadın” başlıklı bir konuşma yaptılar.

Dinleyicilerin de söz aldığı soru cevap bölümüyle devam eden panel, PAÜ Türk Dünyası Yörük Türkmen Topluluğu danışman hocası Arş. Gör. Mustafa Ağca'nın konuşmacılara katılım belgeleri ve çiçeklerini takdim etmesinin ardından son buldu.