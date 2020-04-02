PAÜ'de seminer ve konserler dijital ortama taşındı

Seminerler, fakültenin internet sayfasından ve sosyal medya hesaplarından öğrencilere ulaştırılıyor.

PAÜ Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Turan Paker “Yabancı Dil Neden Öğrenemiyoruz?” konusunda seminer vermek için kamera karşısına geçti. İlk olarak yabancı dil öğretimi sürecinde yapılan yanlışlıklar ile ilgili konuşan Prof. Dr. Turan Paker, dil öğrenmeye ait yanlış varsayımlar, geçmişten bugüne öğrenme kuramları, öğretim süreci, öğrenmenin aşamaları ve ders dışı etkinlikler konularına değindi.

“Evde kalarak eğitim ve sosyal faaliyetlerimizi de sürdürmeye çalışıyoruz”

Dijital ortamda gerçekleştirilen etkinlikler hakkında konuşan PAÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilge Can, “Fakülte olarak öğretim elemanlarımız bir yandan uzaktan eğitim derslerine devam ederken, bir yandan da sosyal ve kültürel etkinler için kamera karşısına geçiyor. Bu süreçte öğrencilerimizde bizi yalnız bırakmıyor. Akademisyen ve öğrencilerimiz evlerinden seminerler veriyor. Akademisyen ve öğrencilerimiz enstrümanlarıyla birlikte müzik dinletisi sunuyorlar. Evde kalarak eğitimlerimize devam ederken, sosyal faaliyetlerimizi de sürdürmeye çalışıyoruz” dedi.