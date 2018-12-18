PAÜ'de sosyal sorumluluk projeleri sergisi

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Eğitim Fakültesi öğrencileri, ‘Topluma Hizmet Uygulamaları' dersi kapsamında bir dönem boyunca yaptıkları projeleri sergiledi.

Sosyal sorumluluk projelerinde etkin rol alan geleceğin öğretmenleri, anaokullardan liselere, çocuk evlerinden yaşlı bakım evlerine, hastanelerden aşevlerine birçok kurum ve kuruluşla birlikte hayata geçirdikleri projeleri sergilediler. Eğitim Fakültesi Fuaye Alanı'nda gerçekleşen sergiye Rektör Yardımcısı ve Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdinç Duru, Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Bilge Can ve Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Tuncel, öğretim elemanları, proje sahibi öğrenciler, proje ortağı okulların öğretmen ve öğrencileri ile davetliler katıldı. Eğitim Fakültesi tarafından düzenlenen sergide Türkçe Eğitimi, Sosyal Bilgiler Eğitimi, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik ile Müzik Eğitimi Ana Bilim Dallarının hazırladığı projeler yer aldı. Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında öğrencilerin bir dönem boyunca hazırladığı toplamda 82 çalışma sergilendi. Müzik Eğitimi Anabilim Dalı öğrencilerinin okullara giderek minik öğrencilerle hazırladığı gösteriler ise ilgi odağı oldu.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erdinç Duru, katkılarından dolayı Prof. Dr. Derya Yaylı, Prof. Dr. Hülya Şahin Baltacı, Prof. Dr. Necla Acun Kapıkıran, Prof. Dr. Şahin Kapıkıran, Prof. Dr. Süleyman İnan, Doç. Dr. Ahu Arıcıoğlu, Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Aslan, Dr. Öğr. Üyesi Kemal Daşcıoğlu, Dr. Öğr. Üyesi Turgut Türkdoğan, Öğr. Gör. Zuhal Feray Şenkibar, Öğr. Gör. Canan Alpler Yalçın ve Öğr. Gör. Elif Emine Özer'e teşekkür belgesi takdim etti.

Sosyal sorumluluk projeleri hazırlayarak her kesimden insana dokunmaya çalışan PAÜ Eğitim Fakültesi öğrencileri, Denizli'de 40 okul, 20 dernek ve vakıf, 15 sağlık merkezi ve bakımevi olmak üzere birçok kurum ve kuruluşla işbirliği içinde çalışmalarını sürdürüyor. İkinci dönem düzenlenecek sergide ise diğer anabilim dalı öğrencilerinin yaptığı projeler sergilenecek.