PAÜ'de Türkiye Fizyoterapistler Günü etkinliği

Gerçekleştirilen etkinliğe çok sayıda üniversite çalışanı katıldı. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ummuhan Baş Aslan, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, fizyoterapistlik mesleğinin dünyada 100 yılı aşkın süredir var olduğunu hatırlattı. Aslan, “Fizyoterapist; mesleğe özgü ölçme ve değerlendirme yöntemleri ile hasta, engelli ve sağlıklı bireylere fizyoterapi ve rehabilitasyon programları planlayan ve uygulayan mesleki otonomiye sahip bir sağlık profesyoneldir. Çocuk, erişkin, yaşlı tüm bireylerin düzenli olarak fiziksel aktivite yapmaları gerekir. Fizyoterapistler, fiziksel aktiviteyi yaşamın bir parçası haline getirmeye yardımcı olurlar” dedi.

Aslan, düzenli fiziksel aktivite yapmanın önemi konusunda farkındalık oluşturmak için okulda klinik pilates, yoga, bilişsel egzersiz terapi yaklaşımı (bety) ve restoratif yoga ile personelle buluşturduklarını ifade etti.