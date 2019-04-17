PAÜ'de Turnitin Akademik İntihali Önleme Yazılımı konferansı

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Kütüphane ve Dokumantasyon Daire Başkanlığı tarafından Ulakbim Ekual kapsamında üniversitelere sunulan ‘Turnitin Akademik İntihali Önleme Yazılımı'nın kullanımına dair seminer düzenlendi.

Eğitim Fakültesi Engin Aksel Konferans Salonunda gerçekleşen "Akademik Durustlukte İntihal Önleme Programı Turnitin Eğitimi" adlı seminerde intihalin tanımı yapıldı. Seminerde katılımcılara, akademik üretim sürecinde tez ve makalelerde Turnitin kullanımı, Turnitin yazılımının kapsamı ve özellikleri, programın nasıl çalıştığı hakkında önemli bilgiler verildi. Yüksek Öğretim Kurumunun (YÖK) bilimsel makalelerdeki intihalleri önlemek üzere lisansladığı ve üniversitelerin kullanımına sunduğu iThenticate yazılımı hakkında da bilgiler sunuldu. Ayrıca, Turnitin programının iThenticate'den farkı ve akademisyenlerin intihali kolayca tespit edebileceği bazı ipuçlarına da yer verildi. Akademisyen ve öğrencilerin tezlerinin intihal raporlama işlemlerinde kullandıkları Turnitin yazılımıyla ilgili eğitim toplantısına, PAÜ son sınıf lisans öğrencileri, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile enstitü yetkilileri ve akademisyenler yoğun ilgi gösterdi.