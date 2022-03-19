PAÜ'de zaferin 107. yılında etkinlik düzenlendi

Pamukkkale Ünüversitesi'nde ‘18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yılı münasebetiyle etkinlik gerçekleştirildi.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yılında PAÜ'de düzenlenen etkinliklerin ilki Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Öğr. Gör. Gülsen Turgut tarafından hazırlanan “Geleneksel Türk Sanatları "Geçmişin İzleri" Sergisi oldu. Öğr. Gör. Gülsen Turgut'un yürüttüğü ve Geleneksel Türk El Sanatları dersi kapsamında Resim-İş Öğretmenliği öğrencilerinin Türk el sanatları çalışmalarının sergilendiği etkinlikte, tezhip, kat-ı, minyatür ve qilling olmak üzere 39 eser sergilendi.

18 Mart Şehitleri Anma Günü kapsamında düzenlenen bir diğer program ise Fen-Edebiyat Fakültesi İsmail Çetişli Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen, “Çanakkale 1915” isimli kısa belgesel gösterimi ve “18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Önemli” konulu konferansın yer aldığı etkinlik oldu. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Kısaç, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süleyman Solmaz, öğretim üyeleri ve öğrencilerin katıldığı program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Etkinliğin devamında, İletişim Fakültesi Öğr. Gör. Okan Toker tarafından hazırlanan “Çanakkale 1915” isimli kısa belgesel gösterimi gerçekleştirildi. Ardından program, Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Durmuş Akalın'ın “18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Önemli” konulu konferansı ile devam etti.

Konferansın sonunda Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Kısaç, Doç. Dr. Durmuş Akalın ve Öğr. Gör. Okan Toker'e günün anısına şilt takdim etti. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yılı münasebetiyle düzenlenen bir diğer etkinlik ise Eğitim Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Ali Donbay'ın konuşmacı olduğu “Türk Edebiyatında Çanakkale Zaferi” isimli konferans oldu. Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilge Can, öğretim üyeleri ve öğrencilerin katıldığı konferans, Engin Aksel konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Konferansta Dr. Öğr. Üyesi Donbay, Çanakkale Zaferi'nin Türk edebiyatına yansımalarını, dönemin şair ve yazarlarının eserlerinden, farklı yönleriyle ele aldı.