PAÜ'deki kariyer fuarı on binlerce öğrenciyi ağırlayacak

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi (CBİKO) koordinasyonunda 11 bölgede, 11 ev sahibi üniversite ve paydaş üniversitelerin katılımıyla düzenlenecek kariyer fuarının Ege Bölgesi ev sahibi olan Pamukkale Üniversitesi, EgeKaf 23'ü 24-25 Şubat tarihlerinde Denizli EGS Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

CBİKO ve üniversitelerin iş birliği ile yerel yönetimlerin, kamu kurumlarının, sivil toplum kuruluşlarının ve sanayi firmalarının desteğiyle öğrencilerin kariyerlerine ışık tutmada önemli görülen etkinlikler arasında olan 2023 Yetenek Her Yerde Bölgesel Kariyer Fuarları'nın bu yılki Ege Bölgesi ev sahipliği, Pamukkale Üniversitesi tarafından düzenlenecek.

Fuarlara ev sahibi üniversitelerin ve fuar tarihlerinin planlandığı toplantı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay'ın başkanlığında, ev sahibi üniversite rektörleri, kariyer merkezinden sorumlu rektör yardımcıları ve kariyer merkezi müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda Pamukkale Üniversitesini temsilen PAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Necip Atar ile Pamukkale Üniversitesi Kariyer Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi M. Ulaş Koyuncuoğlu bulundu.

Toplantıda Pamukkale Üniversitesi ile birlikte diğer bölgelerin kariyer fuarı ev sahibi üniversiteler olan Akdeniz Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Dicle Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Trakya Üniversitesi i ve kariyer merkezi temsilcileri de yer aldı.

2023 yılında bölgesel kariyer fuarlarının dördüncüsünün yapılacağını belirten CBİKO Başkanı Doç. Dr. Salim Atay toplantıda yaptığı konuşmada “Konsensüs içinde, 2023 yılında şubat ve mart aylarında olacak şekilde üniversitelerimizin uygun gördükleri yerlerde fuarlarımızı yapacağız. Başta Ankara'daki kamu kurumları, bağlı ve ilgili kuruluşlar, savunma sanayi ve Türkiye'nin özel sektörünü temsil eden büyük şirketlerimiz ve yereldeki şirketler fuarlara katılacak. Yetenek ihtiyacını karşılamaya yönelik organizasyonun başarıyla yapılacağına inanıyoruz. İnancımız kariyer merkezleri ve organizasyonların sahip oldukları araçlar ve enstrümanlardan aldığımız güce dayanıyor. Bu işi yapma konusunda uzmanlık geliştirdiler. Yetenek kapısı ve birinci sınıfta verilen kariyer planlaması dersi öğrencilerimizin farkındalık kazanmasına büyük katkı sağladı. Dördüncüsünü yapacağımız organizasyonun önceki yıllardan daha yüksek katılımlı bir organizasyona dönüşeceğine inanıyoruz. 2023'te bölgesel kariyer fuarlarına öğrenci katılımı beklentimiz 400 bin civarındadır. Bunu beklemekte de haklı sebeplerimizin olduğunu daha önceki yıllarda yapılan organizasyonlardan görebilirsiniz.” dedi.

Düzenlenecek bölgesel kariyer fuarlarının dışında, CBİKO tarafından yürütülen projeler ve gelecek perspektifi hakkında geniş paylaşımlarda bulunan Atay, CBİKO'nun bütün organizasyon ve idari süreçlerde üniversitelerin yanlarında yer alacaklarını vurguladı.

CBİKO tarafından 49 bin 444 öğrenci hedefi koyulan 2023 Ege Bölgesi Kariyer Fuarı'na (EgeKaf 23) ev sahipliği yapacak Pamukkale Üniversitesi, bu etkinliği 24-25 Şubat 2023 tarihlerinde Denizli EGS Fuar Alanı'nda gerçekleştirecek.