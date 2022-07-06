PAÜ'den 15 Temmuz ‘Türkiye Aşkına' paneli

Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü tarafından düzenlenen 15 Temmuz ‘Türkiye Aşkına' Paneli ve 15 Temmuz Ruhu ‘Türkiye Aşkına' isimli karma serginin açılışı gerçekleştirildi.

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Rektörlüğü 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle, PAÜ Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz Kongre ve Kültür Merkezi'nde bir dizi etkinlik düzenledi. Program çerçevesinde ilk olarak 15 Temmuz Ruhu ‘Türkiye Aşkına' isimli karma serginin açılışı gerçekleştirildi. Pamukkale Üniversitesi Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu öğretim üyelerinin, kişisel ve özgün çalışmalarından oluşan ve 15 Temmuz Ruhunu yansıtan sergide; dokuma, nakış, ebru, dijital baskı, metal baskı ve deri işleme yöntemleriyle hazırlanmış 35 eser beğeniye sunuldu.

Rektör Kutluhan: “Darbe teşebbüslerinin önlenmesinde üniversitelere de sorumluluklar düşmektedir”

Serginin gezilmesinin ardından program, 15 Temmuz “Türkiye Aşkına” Paneli ile devam etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan panel, daha sonra Kur'an-ı Kerim Tilaveti ve dua ile devam etti. İlk konuşmayı PAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan gerçekleştirdi. Konuşmasında Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan şu ifadelere yere verdi: “15 Temmuz darbe girişimi; aziz Türk Milleti'nin refleksiyle bertaraf edilmiş olması, Türk milletinin dini ve milli değerleriyle oynanmayacağını bir kez daha göstermiştir. Bu noktada iki husus doğal olarak kendini gündeme getirmiştir. Birincisi; dinin doğru kaynaklardan öğrenilmesi, anlaşılması ve yaşanmasıdır. İkincisi ise; Türk devletinin bekasının bir grup zümre veya örgütün elinde olmayacağını, bilakis milletin her ferdinin elinde olduğunu göstermiştir. Üniversitelerin görevlerinden biri de, darbe teşebbüslerinin oluşmasında ve yapılmasında rol olan ekonomik, psikolojik ve sosyal faktörleri ortaya çıkarıp bir daha meydana gelmemesi için milletimize ve devletimizin ilgili kurumlarına bu bilgileri aktarmaktır. Nitekim Pamukkale Üniversitemiz 15 Temmuz darbe girişimini bilimsel panellerle ele almakta ve olayın bilimsel dayanaklarını ortaya koyarak ileriye dönük çalışmalara yön vermektedir.

Programda konuşma yapan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 15 Temmuz 2016'da yaşanılan hain darbe girişiminin ülkeyi paramparça etmek için yapılan bir teşebbüs olduğunun zaman geçtikçe daha iyi anlaşıldığına dikkat çekerken, Denizli Valisi Ali Fuat Atik, 15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanılan darbe girişiminin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni paramparça etmek için hazırlanmış bir planın parçası olduğunu ifade etti.