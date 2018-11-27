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PAÜ'den Afyonkarahisar ve Kütahya'ya teknik gezi

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Turizm Fakültesi öğrencileri, bölüm dersleri kapsamında Afyonkarahisar ve Kütahya’ya teknik gezi gerçekleştirdi.

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Turizm Fakültesi öğrencileri, bölüm dersleri kapsamında Afyonkarahisar ve Kütahya'ya teknik gezi gerçekleştirdi. Öğrenciler gezilerle her iki şehrin tarihi dokusunu yakından görme imkanı buldu.


PAÜ Turizm Fakültesi, Turist Rehberliği Topluluğu ve Turizm Rehberliği Bölümü işbirliği ile Afyonkarahisar ve Kütahya'ya gezi programı gerçekleştirdi. Müze Rehberliği dersi kapsamında ilk olarak Afyonkarahisar'ı ziyaret eden öğrenciler, Afyon Mevlevihane Müzesi ve Afyon Arkeoloji Müzesi hakkında müze yetkilileri tarafından detaylı bilgi aldı. Gezide daha sonra Kütahya'yı gezen öğrenciler burada da Kütahya Kalesi'ni ziyaret etti. Turist rehberi adayları, turizm açısından büyük öneme sahip Afyonkarahisar ve Kütahya'ya dönük rehberlik hizmet önerileri ortaya koydu.

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