PAÜ'den sağlık ve eğitime katkı sağlayan işbirliği

Halihazırda var olan ve süresi uzatılan protokol çerçevesinde, PAÜ FTRYO'nun deneyimli öğretim üyeleri, PAÜ Hastanelerinde, ameliyat olan, yoğun bakım ya da servislerde tedavileri süren hastalara, fizyoterapi desteği sağlayarak, iyileşme süreçlerine katkı verecek. Hastaların, mevcut tedavilerinin bir parçası olacak olan fizyoterapi ve rehabilitasyon tedavileri, FTRYO'nun öğretim üyeleri tarafından takip edilecek. Aynı zamanda lisans ya da yüksek lisans seviyesinde, yeterli düzeyde uygulamalı fizyoterapi eğitimi almış öğrenciler için mesleki deneyimlerinin arttırması adına bir uygulama sahası da olacak olan bu tedaviler, gelecekte çok daha deneyimli fizyoterapistlerin yetişmesine imkan sağlayacak.

Atılan imzaların ardından, hayata geçirilen hizmet alım protokolüne ilişkin açıklama yapan PAÜ FTRYO Müdürü Prof. Dr. Ali Kitiş, bu protokol ile yoğun bakımlar başta olmak üzere servislerde tedavi gören hastalara yüksekokul öğretim üyeleri tarafından fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmeti verileceğini ifade ederken, lisans ve yüksek lisans düzeyinde eğitim gören öğrencilerin de bu tedavilere katılacağını, böylelikle öğrencilerin, mezuniyet sonrasında çok daha fazla deneyim kazanmış olarak meslek hayatlarına başlayacaklarını dile getirdi. Yapılan protokolün tüm taraflar, hastalar ve öğrenciler için hayırlar getirmesini temenni etti.

Protokole ilişkin açıklama yapan, Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Murat Özban, ameliyat ve tedavisi gerçekleştirilen hastaların, tedavi sonrası, PAÜ FTRYO öğretim üyeleri tarafından fizik tedavi hizmetini hali hazırda aldıklarını ve bugün protokolün süresini uzattıklarını belirtirken, bu konuda sağlığa ve eğitime katkıların devam edecek olmasından dolayı duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Üniversite'nin tüm birimleri ile bir bütün olduğunun en somut göstergelerinden birinin, imzalanan bu protokol olduğuna dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, PAÜ FTRYO öğretim üyeleri ve öğrencilerinin fizyoterapi hizmeti verilmesine ilişkin mevcut olan anlaşmanın süresini uzattıklarını söyledi. Bu hizmetin devam edecek olmasından dolayı memnuniyet duyduğunu ifade etti. Fizik tedavinin hayatın her alanında olduğuna dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Kutluhan, gerek yapılan ameliyatlar gerekse romatizmal hastalıklar sebebiyle, hastaların fizik tedavi hizmetine yoğun talep gösterdiklerini belirtti. Protokolün, hastanede verilen sağlık hizmetinin kalitesinin arttırılmasında aynı zamanda fizyoterapi ve öneminin hastalar tarafından anlaşılmasında son derece önemli olduğunun altını çizen Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, yapılacak çalışmaların hayırlı olması temennisinde bulundu.

Protokol imza törenine Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan'ın yanı sıra PAÜ FTRYO Müdürü Prof. Dr. Ali Kitiş, Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Nihal Büker, PAÜ Hastaneleri Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Murat Özban ve Başmüdür Murat Taşer katıldı.