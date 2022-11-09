PAÜ'den sertifikalı eğitim programı

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi'nde Hemşirelik Hizmetleri Sertifikalı Eğitim programı gerçekleştirildi.

PAÜ Hastanesi Psikiyatri birimlerinde, Hemşirelik Hizmetleri Sertifikalı Eğitim programı Habip Kızıltaş Psikiyatri Binası Eğitim Salonunda gerçekleştirilen açılış toplantısıyla başlatıldı. Açılış konuşmasında söz alan eğitim hemşiresi Sabriye Akkılıç, yaptığı konuşmasında sertifikanın önemine değinerek, bu süreçte yaşanılan zorluklardan bahsetti. Psikiyatri birimini anlatan video gösterimi ile devam eden programda söz alan Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Demet Ekici, sertifika programlarının hemşirelere rehberlik ettiğini söyledi. Ekici, “Bugün sizlerle birlikte, hedeflediğimiz her alanda güçlü hemşirelik modelinin bir adımını daha atmaktayız. Hemşirelik mesleğinde başarı, yaşam boyu öğrenme sürecinin sıcak tutulmasıyla olduğu kadar, meslekte edinilen tecrübenin ve bilgeliğin aktarılmasıyla gerçekleşecektir. Sertifika programları da bu bağlamda hemşirelikte rehberliği ortaya koymaktadır. Pamukkale Üniversitesi hemşireleri olarak bugün hepimizin ifade ederken bile, dikkat etme ihtiyacı hissettiği özel bir klinik olan psikiyatri birimlerinde çalışan meslektaşlarıma yönelik sertifika programını başlatmış olmanın gururunu yaşamaktayız. Programda emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ederim” dedi.

"Sertifika programı psikiyatri hemşireliği alanında belli bir standardı yakalayabilmede önemli bir fırsattır"

Programda söz alan Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevgi Özkan konuşmasında, sertifika programlarının hemşirelikte özel alan becerilerinin geliştirilmesine olan katkısından bahsederek sözlerine şöyle devam etti:

“Hemşirelikte sertifika programları, hemşirelere, hemşirelik uygulamalarının özel alanlarında belirli becerileri ve bilgilerini derinleştirmeleri için fırsat oluşturan sürekli bir mesleki eğitim faaliyetidir. Sertifika programı psikiyatri hemşireliği alanında belli bir standardı yakalayabilmede önemli bir fırsattır. Bu program ile psikiyatri birimlerinde çalışan ve çalışması planlanan hemşirelerin psikiyatrik bakım konusunda güçlenmeleri, problem çözebilme gibi yetilerinin de geliştirilebilmesi hedeflenmektedir” diye konuştu.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selçuk Yüksel ise mesleksel gelişimin artık zorunlu bir gereklilik olduğu vurgusuyla atılan adımları desteklediğini ve tüm bu basamakların hızlı bir şekilde tamamlanması gerektiğini belirterek emeği geçen herkese teşekkür ederek sözlerine son verdi.