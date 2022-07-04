PAÜ'den üreticilere destek

Dr. Ahmet Kutluhan, çiftçilere seslendi. Zirai ürünlerin yetiştirildiği bölgelerin turizm destinasyonuna kazandırılması, tarımsal ürünlerin katma değerinin artırılması ve bilimsel yöntemler ile araştırılması konularında, PAÜ olarak araştırma merkezleri ve diğer tüm imkanları ile üreticilerin yanlarında olduklarını söyledi.

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Pamukkale Belediyesi'nin Gözler Mahallesinde bu yıl ilk kez düzenlediği Kekik ve Lavanta Festivali'nin açılışına katıldı. Kortej yürüyüşü ile başlayan festivale Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan'ın yanı sıra Yargıtay Birinci Başkanvekili ve Yargıtay Ceza Genel Kurulu Başkanı Eyup Yeşil, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, Pamukkale Kaymakam Vekili ve Merkezefendi Kaymakamı Dr. Adem Uslu, ilçe belediye başkanları ile çok sayıda üretici ve vatandaş katıldı.

“Bu bölgelerimiz, Denizli turizm rotalarına kazandırılmalı”

Kortej yürüyüşünün ardından program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması, akabinde protokol konuşmaları ile devam etti. Açılışta konuşma yapan Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, sözlerinin başında böyle bir festivalin düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti ifade ederken, Festivalin hayırlara vesile olması temennisinde bulundu. Kekik, lavanta gibi aromatik bitkilerin çok çeşitli özellikerinin bilimsel yöntemler ile araştırılması noktasında Klinik Araştırmalar Merkezi'ni kurduklarını hatırlatan Rektör Prof. Dr. Kutluhan, bu noktada Üniversite olarak üreticilerin yanlarında olduklarının altını çizdi. Turizm alanında Denizli'nin farklı birçok bölgesinin gerek doğal güzellikleri gerekse yöresel ürünleri ile birer destinasyon noktasına dönüşebileceğine dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Turizm rotası olarak Gözler'in yanında Çal'ın ve Çivril Nilüfer Bahçelerinin turizme kazandırılması konusunda PAÜ olarak üzerlerine düşen ne varsa yapmaya hazır olduklarını ifade etti.

“Araştırma merkezlerimiz ile üreticilerimizin her zaman yanlarındayız”

Açılış töreninin ardından konu ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, lavanta ve kekik gibi aromatik bitkilerin aynı zamanda sağlık alanında tıbbi amaçlar için de kullanılabildiğine vurgu yaparken, bu yönüyle yapılabilecek bilimsel çalışmalarda üreticilere, Üniversite olarak desteklerini ifade etmek adına bu festivale katıldıklarını söyledi. Yaklaşık altı ay önce Klinik Araştırmalar Merkezi'ni kurduklarını hatırlatan Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, kekik suyunun mideye iyi geldiği konusu gibi bu türden aromatik bitkilerin insan sağlığına ne gibi faydalarının olduğunu bu merkez bünyesinde araştırabileceklerini dile getirdi. Tıbbi özellikleri ile kantaron yağının dünyada çokça kullanıldığını belirten Rektör Prof. Dr. Kutluhan şu sözleri kaydetti:

“Kantaron yağının kulak zarına olan etkisini araştırdım. Orada bir gerçeği gördüm. Kantaron yağı üzerine 352 adet bilimsel yayın yapılmış. Avrupa ve Amerika bu konuda çok sayıda bilimsel çalışma yapmış. Bizler, elimizdeki kekiği ya da lavantayı neden araştırmayalım? Çiftçilerimiz ve girişimcilerimizin bilimsel olarak ne ihtiyaçları varsa, sanayi ile iş birliği halinde olan İleri Teknolojiler Laboratuvarımız çiftçilerimiz ile de iş birliğine hazırdır. Kekiğin, ‘Denizli Kekiği' olarak tanıtılması ve pazarlanması için tescilinin alınmasında Pamukkale Belediyesi ile ortak çalışma yürüttük. Bunun gibi farklı çalışmaları yine üreticilerimiz ile yapabiliriz. Bu topraklardan sağlık akıyor. Bunların yanında bu çalışmalara ek Turizm Fakültemiz, ilimizin turizm rotalarının belirlenmesi konusunda çok ciddi çalışmalar yapıyor. Yapılan bu çalışmalar, uluslararası bilim kurulları tarafından da kabul edildi. Bu çalışmalardan bir tanesi Denizlimizin gastronomi şehri olma noktasında bilimsel çalışmalarımızı tamamladık. Yine Pamukkale Belediyemize hediye ettiğimiz bir çalışma olarak 2-3 günlük Denizli'nin turizm rotalarını belirledik”.