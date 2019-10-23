PAÜ'lü 227 hekim adayı beyaz önlüklerini giydi

Pamukkale Üniversitesi(PAÜ) Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılan törene, PAÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ, Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Çiftçi, protokol üyeleri, tıp fakültesi öğrencileri ve aileleri katıldı. Tamamı Tıp Fakültesi öğrencilerinden oluşan halkoyunları gösterisi ile devam eden törenin son kısmında ise 2019-2020 eğitim ve öğretim yılında PAÜ Tıp Fakültesini kazanan hekim adayı 227 öğrenciye beyaz önlükleri hocaları tarafından giydirildi. Törenin sonunda önlüklerini giyen öğrenciler ve akademisyenlerin toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirildi.

Rektör Bağ sözlerine, tıp hekimliğinin insanlık tarihinin en eski ve en kutsal mesleklerinden biri olduğunu hatırlatarak “Hekimlikle özdeşleşmiş olan beyaz önlük dürüstlüğün, aydınlığın, saflığın, özverinin, fedakârlığın, sabrın, empatinin ve çalışkanlığın simgesidir. Hepinizin iyi birer hekim olama hayali var. Bu hayalinizi gerçekleştirebilmek için en önemli unsur aldığınız eğitimdir. Alanında çok yetkin ve donanımlı hocalara sahip olan Tıp Fakültemizin, sizlere yeterli düzeyde iyi bir eğitim vereceğinden hiç kuşkunuz olmasın” dedi.