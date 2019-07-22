PAÜ'lü 31 yabancı öğrenci Türkçe öğrenim belgesi aldı

Etkinlikte 31 yabancı öğrenci sertifika aldı.

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Sosyal Kültür ve Spor Öğrenci Topluluk Çalışma Merkezinde düzenlenen törene, PAÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ, Rektör Yardımcıları ve öğrenciler katıldı. PADAM'da Türkçe öğretimlerinin tamamlayan öğrenciler; sertifikalarını Rektör Prof. Dr. Hüseyin Bağ'ın elinden aldı. Tunus, Sudan, Nijerya, Makedonya, Çad, Kosova gibi birçok ülkeden PAÜ'ye akademik eğitim için gelen yabancı öğrencilere Türkçe dil eğitim hizmeti verilen PADAM'da, yaklaşık 8 ay süren dil eğitiminin ardından başarılı olan öğrenciler akademik eğitimlerine başlayabiliyor.

PADAM tarafından bu yılki Türkçe öğretimi sertifika programı çerçevesinde 31 yabancı öğrenci toplamda 960 saati temel Türkçe, 60 saati konuşma kulübü ve 140 Saati akademik Türkçe olmak üzere, teorik ve uygulama derslerinde başarı gösterdi. PAÜ Yurt Dışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Yönergeye göre: ‘Türkçesi yeterlidir. Öğrenime başlayabilir' manasında olan C1 düzeyi sertifikalarını almaya hak kazandı.

“İnşallah dört yıl birlikteyiz”

Törende konuşan Rektör Bağ, Türkçe öğrenen öğrencilere sertifikalarını vermenin heyecanını ve gururunu yaşadıklarını ifade etti. Rektör Bağ, “ Öğrencilerimiz ile ilk karşılaştığımız andaki Türkçe bilgisi seviyeleri ile şu andaki durumlarını görünce bu sertifikaları almayı fazlasıyla hak ettiklerini görüyorum. İnşallah dört yıl birlikteyiz ve bölümlerinizde de aynı başarıyı göstereceğinize inanıyorum. Sizleri kutluyor başarılarınızın devamını diliyorum” dedi.

Dünyanın farklı ülkelerinden birçok yabancı uyruklu öğrencinin okumak için Türkiye'deki üniversiteleri tercih ettiğinin altını çizen Rektör Bağ, daha fazla çalışarak PAÜ'nün daha çok tercih edilen uluslararası üniversite yapmak için birçok çalışma yaptıklarını anımsattı.

Türk öğrenme süreçlerini mizaha döktüler

Türkçe öğrenirken yaşadıkları komik anları hazırladıkları skeçlerle canlandıran öğrenciler izleyenlerden alkış aldı. Ayrıca Filistinli öğrencilerin “Bu Dünyada Hayatta Kalmayı Hak Edenler Var” adlı şiiri ve Can Yücel'in “Sevdiğin Kadar Sevil” adlı şiir performansları dinleyenlerden takdir topladı. Törenin sonunda, öğrenciler hem kendi ülkelerinden hem de Türkiye'ye ait halkoyunları ve dans gösterileri ile eğlenceli dakikalar yaşattı.