PAÜ'lü Akademisyenden Parkinson hastalarının hayatlarını kolaylaştıran proje

Pamukkale Üniversitesi'nde öğretim görevlileri tarafından yürütülen “Parkinson ve Tremor Hastaları İçin Dengeleyici Kaşık ve Karar Destek Sistemi” adlı proje Parkinson ve Tremor hastalarının günlük hayatlarını kolaylaştırıyor.

TÜBİTAK 1512 Teknogirişim Sermaye Desteği Projesi (BİGG - Bireysel Genç Girişim Projesi) olan “Parkinson ve Tremor Hastaları İçin Dengeleyici Kaşık ve Karar Destek Sistemi” adlı projeyi anlatan Dr. Arş. Gör. Erdem Dilmen şunları aktardı: “Bu projede, tremor ve Parkinson hastalarının yemek esnasında ellerinde oluşan istemsiz titremelerin etkisini azaltıp hastanın yeme eylemini kolaylaştıracak bir dengeleyici kaşık sistemi ve bu sistem ile çalışacak bir yöntem geliştirilmesi önerilmektedir” dedi.

“Amacımız, hastanın el/kol kaslarındaki istenmeyen titreşimlere rağmen engellemek”

Üstlendiği projenin hastaların günlük yaşamını kolaylaştırdığını söyleyen Dr. Arş. Gör. Erdem Dilmen, geliştirdiği kaşığın özellikleri hakkında bilgileri aktardı. Erdem, “Kaşık, aktif titreşim sönümleme yapacaktır. Geliştirdiğimiz üründe kaşığın tutulacak bir gövdesi olacaktır ve bu gövde, bir kaplama ile içinde gerekli olan elektronik aksamı barındıracaktır. Kaşık içinde çalışacak olan kontrol algoritması kaşığın gövdesine bağlı halde olan uç kısmını dengeleyecektir. Bu uç kısmı kaşığın gıdayı tutan haznesidir. Burada amacımız, hastanın el/kol kaslarındaki istenmeyen titreşimlere rağmen kaşığın uç kısmının dengede tutulup gıdanın kaşıktan dökülmesini engellemektedir. Bu kaşık hastaların kullanımına ek olarak, nöroloji uzmanlarının muayene esnasında kişinin Tremor veya Parkinson hastası olup olmadığına karar vermesinde yardımcı olacak ek bir karar destek sistemi ile doktorlara da sunulacaktır. Bu amaçla makine öğrenmesi tekniklerinden de istifade edilecektir” diye konuştu.