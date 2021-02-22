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PAÜ'lü akademisyenler Türkiye sıralamasında yer aldı

Türk üniversitelerinde görev yapan 6 bin akademisyenin yayımlarına göre en çok atıf alanların listesi açıklandı.

Pamukkale Üniversite'sinden (PAÜ) 59 akademisyen listeye girdi.


Türk Üniversitelerinde görev yapan akademisyenlerin yayımlarına göre Türkiye'de en çok atıf alan ve H-indeksi en yüksek olan akademisyenler açıkladı. Toplamda 6 bin akademisyenin dâhil edildiği listede, H-indeksine göre ilk yüze giren PAÜ'lü akademisyenler: Rektör Yardımcısı ve Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necip Atar, 58 H-indeks puanı ile 38 sırada, Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Latif Elçi; 52 H-indeksi puanı ile 68. sırada yer aldı. Listeye PAÜ'den toplam 59 akademisyen girdi.

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