PAÜ'lü FTR öğrencilerinin büyük başarısı

Bilim ve Bahar Şenliği Üniversite Öğrencileri arası Bilim Projeleri Yarışması'nda PAÜ Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu öğrencileri üçüncülük ödülünü kazandı.

Manisa Celal Bayar Üniversitesinin düzenlediği 27. Bilim ve Bahar Şenliğinde Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon (FTR) Yüksekokulu öğrencileri ön elemeyi geçerek finale kaldılar. Doç. Dr. Nilüfer Çetişli Korkmaz'ın danışmanlığını yaptığı 3 proje ile PAÜ'lü öğrenciler yarışmaya katıldı ve ön elemeyi geçerek finale kaldı. Yardımcı Danışmanlığını Araş. Gör. Dr. Fzt. Güzin Kara'nın yaptığı ve lisans öğrencilerinden proje yürütücü olan Girayhan Yıldız ve Mert Bediz tarafından sunulan ‘Spastisitesi Olan Nörolojik Hastalarda Spastisite Kontrolüne Yönelik Eğitimin Etkinliğinin İncelenmesi' adlı proje Manisa Celal Bayar Üniversitesi 27. Bilim ve Bahar Şenliği Üniversite Öğrencileri Arası Bilim Projeleri Yarışması'nda üçüncülük ödülü aldı.