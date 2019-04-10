PAÜ'lü gençlere 'Eurodesk' fırsatları anlatıldı

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi, Pamukkale Üniversitesi öğrencileri ile bir araya gelerek 'Avrupa Bilgi Ağı Eurodesk' fırsatlarını anlattı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi, Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) öğrencileri ile bir araya gelerek Eurodesk fırsatlarını anlattı. Kent Konseyi Gençlik Meclisi'nin Eurodesk temas noktası olduğunu ifade eden Gençlik Meclisi Başkanı Bilge Naz Sak, gençlerin bu fırsatlardan yararlanması gerektiğini söyledi. Başkan Sak, “Denizli Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi olarak PAÜ'de öğrenim gören öğrenciler ile bir araya gelerek ücretsiz Avrupa fırsatlarını anlatmak istedik. Eurodesk, gençler için eğitim ve gençlik alanlarındaki Avrupa fırsatları ve gençlerin Avrupa faaliyetlerine katılımı hakkında bilgi sağlayan bir Avrupa Bilgi Ağıdır. 33 Avrupa ülkesinde faaliyette bulunan Eurodesk Bilgi Ağı, ülkemizde de Türk Ulusal Ajansı bünyesinde 2008 yılından bu yana faaliyetlerini sürdürmektedir" dedi.

“Tecrübe kazanmanın yanı sıra eğitim almalarını istiyoruz” diye konuştu.

Eurodesk'in eğitimler düzenlenmesi ve destek hizmetleri, konferanslar, seminerler, gençlik programları ile ilgili bilgilerin yaygınlaştırılması gibi bir çok katkısı olduğunu kaydeden Sak, "Avrupa Bilgi Ağı Eurodesk'in Denizli'deki temas noktası Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi'dir. Bu noktada bizler gençlerin ürettikleri projelerle ücretsiz olarak yurt dışına çıkmalarını, tecrübe kazanmanın yanı sıra eğitim almalarını istiyoruz. Bu fırsatlar gençlerin geleceklerine ışık tutacaktır” diye konuştu.