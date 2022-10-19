PAÜ'lü öğrenciler Acıpayam'da arazi çalışması gerçekleştirdi

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Coğrafya Bölümü, il genelinde bulanan ilçelerde bilimsel araştırma çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. PAÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Coğrafya Bölümü öğrencileri, Dr. Öğr. Üyesi Selahattin Akşit ile Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Oruç Baykara ve Araştırma Görevlisi Dr. Rauf Belge koordinesinde, Acıpayam ilçesinde arazi çalışması gerçekleştirdi.

Yapılan çalışma hakkında konuşan Dr. Öğr. Üyesi Selahattin Akşit, ekip olarak Acıpayam Polyesi'nin jeomorfolojik oluşumunu ve Keloğlan Mağarası'nın turizm potansiyelini incelediklerini dile getirdi. Bunun yanı sıra ilçenin yerleşim coğrafyası açısından incelendiğini ve Yeniköy'de Alevi-Bektaşi kültürünün yerinde gözlemlendiğine de dile getirdi. Dr. Akşit, ayrıca ilçenin su kaynaklarından olan Uçarı Gölet'inin su kalitesinin cihazlar yardımıyla analiz edildiğini de sözlerine ekledi.