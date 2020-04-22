PAÜ'lü öğretim üyesi ve öğrencilerden 23 Nisan klipi

Dr. Fatıma Akyüzlüer ve Öğr. Gör. Birol Işıkdemir ile birlikte öğrenciler, evlerinde23 Nisan Marşını söylediler ve bunu bir klipte bir araya getirerek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladılar.

PAÜ Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Fatıma Akyüzlüer, Öğr. Gör. Birol Işıkdemir, Tuğba Işıkdemir ve Müzik Eğitimi Anabilim Dalında öğrenim gören 7 öğrencinin yer aldığı projede öğretim üyeleri ve öğrenciler sosyal izolasyonun korunduğu şu günlerde, evlerinde 23 Nisan Marşını seslendirerek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladılar. Söyledikleri marş ile 23 Nisan coşkusunu yaşayan öğretim üyesi ve öğrenciler, daha sonra bu görüntüleri bir klipte bir araya getirdi. Başta çocuklar olmak üzere, Türk Milletinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı hazırladıkları video ile kutlayan öğretim üyesi ve öğrenciler, korona virüs salgınının önlenmesi için herkesi evde kalmaya davet etti. Sözü ve müziği Saip Egüz'e ait olan 23 Nisan Marşının müziklerinin altyapısını Öğr. Gör. Birol Işıkdemir düzenledi ve Doç. Dr. Fatıma Akyüzlüer'in yanı sıra Türkiye'nin farklı şehirlerinde yaşayan PAÜ'lü öğrenciler marşı seslendirdi.