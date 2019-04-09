PAÜ'lü uluslar arası öğrenciler Stratonikeia'yı gezdi

Dr. Hüseyin Bağ ile birlikte Stratonikeia Antik Kenti ve Marmaris'i gezerek keyifli bir gün geçirdi.

Gezi programının ilk durağı Muğla'nın Yatağan ilçesinde bulunan Stratonikeiaantik kenti oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile PAÜ kazı, restorasyon ve konservasyon çalışmalarını birlikte yürüttüğü ve kazı başkanlığını PAÜ Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilal Söğüt'ün yaptığı Stratonikei'yi gezen öğrenciler, kenti yakından tanıma ve inceleme fırsatı buldu. Söğüt, kentte yapılan kazı faaliyetleri hakkında Rektör Bağ'a ve öğrencilere bilgi verdi.

Gezinin ikinci durağı, Marmaris Taşhan bölgesinde 60 dekar arazi üzerinde bulunan, içlerinde tıbbi aromatik bitkilerin de yetiştirildiği yaklaşık 350 tür bitkiyi barındıran Mustafa Güran'a ait botanik bahçe oldu. Öğrenciler ile birlikte bahçeyi gezen Rektör Bağ, Güran'dan yöreye has yetiştirilen Datça hurması, sakız, Isparta gülü, badem, lavanta, zeytin, ceviz, tarçın, salep, siyah çay, dağ çileği, oğul otu, laden, kekik, keçiboynuzu gibi birçok bitki hakkında bilgi aldı.

Gezinin son durağı ise Marmaris merkezi oldu. Turistik ilçeyi gezen öğrenciler, Rektör Bağ ile birlikte öğle yemeği yedi. Yemek sonrası turistik çarşıda alışverişe çıkan öğrenciler, Marmaris'e hayran kaldıklarını belirtti. Keyifli geçen gün, toplu hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu.