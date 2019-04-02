PAÜ'lü yabancı öğrenciler Tripolis Antik Kenti'ni gezdi

Dr. Hüseyin Bağ ile birlikte Tripolis antik kenti ve Buldan'ı gezerek keyifli bir gün geçirdi.

Kazı çalışmalarını PAÜ'nün yürüttüğü Tripolis Antik Kenti, hafta sonu Pamukkale Üniversitesinin yabancı öğrencilerini misafir etti. Rektör Bağ ile birlikte Tripolis'i gezen öğrenciler, kentte sürdürülen kazı ve restorasyon çalışmalarını inceleme fırsatı buldu. Gezi sırasında kazı ekibinde yer alan öğretim üyeleri öğrencilere rehberlik yaptı. Kentin tarihiyle ilgili bilgiler veren kazı heyeti, erozyonla oluşan toprağın kademeli olarak temizlenmesiyle kentin gün yüzüne çıkarıldığını belirtti. Antik kentteki kemerli yapı, kilise, mozaikli konut ve tonozlu yapıyı gezen öğrenciler Tripolis'e hayran kaldı.

“Buldan ilçemizde keyifli bir gün geçirdik”

Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ; “Ülkemiz ve Denizlimiz için kültür elçisi olarak gördüğümüz ve dünyanın farklı ülkelerinden her yıl değişim programları kapsamında misafir ettiğimiz öğrencilerimize tarihimizi ve kültürümüzü tanıtmaya devam ediyoruz. Kazı çalışmalarını üniversitemizce yürüttüğümüz Tripolis Antik Kenti ile bezini ve dokumalarını dünyanın tanıdığı Buldan ilçemizde keyifli bir gün geçirdik” şeklinde konuştu.

Burada eğitim alan öğrencilerin ülkelerine güzel anılarla dönmelerini ve Türkiye'yi güzel hatırlamalarını hedeflediklerini belirten Rektör Bağ, bu tür gezilerin ilerleyen dönemlerde de devam edeceğini sözlerine ekledi.

Kazakistanlı öğrencilerden Rektör Bağ'a hediye takdimi

Tripolis gezisinin ardından Buldan ziyareti ile devam eden programda öğrencilere yöreye özgü Buldan simidi ve çay ikram edildi. Buldan el dokuma tezgâhlarına da büyük ilgi gösteren öğrenciler, restorasyonla geleneksel Buldan evlerinin yansıtıldığı Beyler Konağı'nı da gezdi. Buldan ziyareti sonrasında Buldan Kaymakamı Murat Sarı tarafından öğrencilere Buldan el dokuması ürünler hediye edildi. Gezi boyunca keyifli vakit geçiren öğrenciler bolca hatıra fotoğrafı çektirdi.

Uluslararası değişim programları ile Pamukkale Üniversitesine gelen Kazak öğrenciler ise günün sonunda Rektör Prof. Dr. Hüseyin Bağ'ın kendilerine göstermiş olduğu misafirperverlik ve yakından ilgisine teşekkürlerini sunarak günün anısına Kazakistan'ın yöresel bir kıyafeti olan Kazak Çapanı hediye etti.