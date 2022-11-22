PAÜ'nün 5 projesi destek kazandı

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Eğitim Fakültesi'nin 5 projesi desteklenmeye hak kazandı.

Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından yürütülen “2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı” 2022/1 dönemi çerçevesinde yapılan başvuruların destek sonuçları açıklandı. Eğitim Fakültesi öğrencilerinin danışmanlarıyla birlikte katıldıkları programda 5 proje destek almaya hak kazandı. Her birinin farklı amacı olan ve başarıya ulaşmayı hedefleyen projelerinin destek alması, öğretmen ve öğrencileri sevinirdi. Bir çok öğrenciye hitap edecek proje ile başarıya ulaşma hedefleniyor.