PAÜ'nün iki projesine TÜBİTAK'tan destek

Pamukkale Üniversitesi FTR YO Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nilüfer Çetişli Korkmaz ve öğrencileri tarafından hazırlanan iki proje 2018 yılı ikinci dönem başvurusu olarak Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilim İnsanı Destekleme Programları (BİDEB) tarafından desteklenmeye layık görüldü. Spastisitesi Olan Nörolojik Hastalarda Spastisite Kontrolüne Yönelik Eğitimin Etkinliğinin İncelenmesi, Alzheimer Hastalığı Tanılı Bireylerde Türk Zekâ ve Strateji Oyunu Mangala'nın Kognitif Fonksiyon, El Becerileri ve Anksiyete Üzerine Etkisinin İncelenmesi adlı projeler TÜBİTAK-BİDEB tarafından desteklenmesi kabul edilen projeler arasında yer aldı.

“Spastisitesi Olan Nörolojik Hastalarda Spastisite Kontrolüne Yönelik Eğitimin Etkinliğinin İncelenmesi” adlı projenin Yardımcı Danışmanlığını Araş. Gör. Dr. Fzt. Güzin Kara yapmakta olup, lisans öğrencileri Girayhan Yıldız (Proje Yürütücüsü) ve Mert Bediz tarafından yürütülüyor. “Alzheimer Hastalığı Tanılı Bireylerde Türk Zekâ ve Strateji Oyunu Mangala'nın Kognitif Fonksiyon, El Becerileri ve Anksiyete Üzerine Etkisinin İncelenmesi”' adlı ikinci projenin ise Yardımcı Danışmanlığını Araş. Gör. Uzm. Fzt. Aziz Dengiz üstlenmekte olup, lisans öğrencileri Fehmi Gün , Şeyma Kocabaş ve Muratcan Erik ile birlikte yapılıyor.